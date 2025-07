O Flamengo retomou as atividades nesta terça-feira (12), com os olhos voltados para o duelo contra o São Paulo, no Maracanã. Após um dia de folga, o elenco se reapresentou no Ninho do Urubu e começou a se preparar para a sequência da temporada. A equipe se prepara para o confronto que acontecerá no próximo sábado (12), às 16h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme o cronograma oficial do clube, o time se reunirá quatro vezes antes de encara o Tricolor Paulista.

O Flamengo é o líder do Brasileirão, com 24 pontos, empatado com o Cruzeiro, mas com uma vantagem no saldo de gols: 20 contra 9. Com a competição acirrada, o jogo contra o São Paulo é considerado crucial para manter a liderança.

Além do Brasileirão, o Flamengo tem desafios importantes nas Copas. Na Libertadores, o time carioca enfrentará o Internacional nas oitavas de final, com partidas agendadas para os dias 13 e 16 de agosto. Na Copa do Brasil, o adversário será o Atlético-MG, com jogos marcados para os dias 31 de julho e 6 de agosto, reeditando a final nacional do ano passado. A comissão técnica já está se preparando Para essa maratona de jogos decisivos que podem moldar o futuro da temporada rubro-negra.

Ausências de pilares da equipe

Do elenco que disputou o Mundial de Clubes, o Flamengo retorna com dois desfalques importantes. O meia Gerson teve sua multa rescisória paga e acertou transferência para o Zenit, da Rússia, onde atuará a partir da próxima temporada. Já o volante Erick Pulgar sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé durante a partida contra o Bayern de Munique e passou por cirurgia. Ele ainda se recupera e não tem prazo definido para retorno aos gramados.

Entre as novidades, a única “cara nova” à disposição da comissão técnica é o meio-campista Jorginho, que estreou pelo clube justamente no Mundial e chegou a marcar um gol contra o Bayern nas oitavas de final.

O Flamengo também esteve próximo de fechar a contratação do atacante Mikey Johnston, do West Bromwich, mas a negociação acabou melando após pressão interna contrária ao desfecho. A repercussão negativa nos bastidores fez com que o clube recuasse nas tratativas.