José Boto, português que irá assumir o cargo de diretor de futebol do Flamengo, já começou a se despedir do seu atual clube. Nesta quarta-feira (18), o dirigente publicou em sua conta no Instagram uma mensagem de agradecimento aos jogadores e funcionários do NK Osijek, da Croácia.

- O melhor do futebol, além da bola e dos jogadores, é a amizade. Obrigado, pessoal - publicou Boto.

José Boto se despede de clube croata antes de acertar com o Flamengo (Foto: Reprodução)

Conheça José Boto, futuro dirigente do Flamengo

José Boto tem 58 anos e é um dos dirigentes portugueses mais influentes na Europa nos últimos anos, podendo ser um ponto de apoio de todos os departamentos do futebol do Flamengo. No Benfica, foi chefe de scouts entre 2010 e 2018 e chegou a trabalhar ao lado do técnico Jorge Jesus, que viria a se tornar ídolo rubro-negro. Em sua passagem no clube português, ele descobriu nomes como os volantes Axel Witsel e Matic, o zagueiro Lindelof, o goleiro Oblak e o atacante Luka Jovic.

No Shakhtar, pelo qual seguiu como diretor de scouting, integrou gestão vitoriosa. De 2018 a 2021, a equipe venceu o Campeonato Ucraniano em duas oportunidades enquanto esteve lá. Boto ainda passou dois anos e meio no PAOK, seu primeiro trabalho no cargo de diretor esportivo, onde foi campeão nacional. Em janeiro deste ano, assumiu o Osijek.

