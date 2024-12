Bap, novo presidente do Flamengo, tomará posse nesta quarta-feira

Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, será empossado como presidente do Flamengo na noite desta quarta-feira (18). A cerimônia será no Salão Nobre da Gávea, na sede social do clube, e está marcada para as 20h (de Brasília). Na eleição, o empresário recebeu 1.731 votos.

Flávio Willeman, vice-presidente de BAP, também participará da formalidade. Outro nome que estará presente no local será Ricardo Lomba, que na segunda-feira foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo.

Relembre como foi a votação à presidência do Flamengo

BAP concorreu com Rodrigo Dunshee e Maurício Gomes de Mattos. Dunshee, que tinha o apoio de Rodolfo Landim, recebeu 1.166 votos. Já Maurício teve 363.

Nomes importantes da história do Flamengo foram à Gávea votar, como Júnior, Petković, Márcio Braga, Eduardo Bandeira de Mello e Marcos Braz.

Confusão na sede do Flamengo

Nos minutos finais da eleição, houve uma confusão entre apoiadores da chapa 1, de BAP, e a chapa 3, de Rodrigo Dunshee. Para acalmar as discussões, que já estavam acaloradas, a chapa 1, que vestia camisas azuis, foi direcionada para a arquibancada. A chapa 3, de roxo, ficou na quadra.

BAP comemorando o resultado da eleição do Flamengo ao lado do seu VP Geral - (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Durante a apuração, a permanência no ginásio onde ocorreu o processo ficou restrita aos apoiadores das chapas que concorriam. Os sócios do clube tiveram que ficar do lado de fora. Parte dos apoiadores protestou e defendeu o direito de acompanhar a apuração, enquanto sócios batiam nas portas do local.

Pela primeira vez, a eleição no Flamengo foi realizada com urnas eletrônicas. Elas foram fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), e são as mesmas utilizadas nas eleições gerais e municipais. Com isso, o resultado da votação foi divulgado cerca de 40 minutos após o término do pleito.

