Erick Pulgar, volante do Flamengo, não quer renovar o seu contrato com o clube carioca, que vai até o final de 2025, e deseja sair do Rubro-Negro nesta janela de transferências. Ele tem um dos menores salários do elenco, na casa dos R$ 650 mil.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, o jogador chileno de 30 anos não está feliz no Brasil por questões pessoais. Assim, a tendência é que seja negociado para o futebol internacional. A partir de julho, aliás, ele estará livre para assinar um pré-contrato.

Erick Pulgar recebeu elogios de Filipe Luís na reta final do Brasileirão

Após a partida contra o Internacional no dia 1° de dezembro, Filipe Luís elogiou os jogadores do meio-campo do Flamengo, e classificou Pulgar como "jogador de nível Barcelona".

- Os meio-campistas para mim são o coração do meu time. Então a gente vê que o Evertton está crescendo muito, o Nico (De La Cruz) vem jogando cada vez melhor, e o Erick (Pulgar) nem vou falar porque é jogador de nível Barcelona - disse o treinador.

Erick Pulgar deseja deixar o Flamengo nesta janela (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Números de Erick Pulgar pelo Flamengo

Desde que chegou ao Flamengo, em julho de 2022, Erick Pulgar disputou 101 jogos, com dois gols marcados. Além disso, conquistou quatro títulos (uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca).

