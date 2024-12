Após o resultado da eleição que definiu Luiz Eduardo Baptista, o BAP, como o presidente do Flamengo para o próximo triênio, membros da nova diretoria já abriram conversas para reforçar o elenco. O primeiro nome é o de Roger Guedes, jogador do Al-Rayyan, do Catar. O ex-Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians, de 28 anos, chegaria ao clube carioca para ocupar a vaga de Gabigol.

continua após a publicidade

➡️ Novo presidente do Rubro-Negro: veja as opiniões de BAP

Segundo o "GE", as conversas com o clube catari por uma contratação em definitivo já foram iniciadas. A versatilidade de Roger Guedes em campo, que pode atuar como camisa 9 ou como um segundo atacante, alinhada com a sua personalidade forte fora dele, são pontos importantes para os rubro-negros.

A diretoria do clube do Catar, agora, aguarda o Flamengo encaminhar os valores pela contratação do jogador. Guedes tem contrato até o meio de 2027.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Números de Roger Guedes

No Oriente Médio desde agosto de 2023, quando deixou o Corinthians, Roger Guedes tem 34 gols e seis assistências em 46 jogos pelo Al-Rayyan. Fora do país, ele também jogou pelo Shandong Luneng, da China.

Roger Guedes, alvo do Flamengo, comemorando gol (Foto: Reprodução/Instagram)

No Brasil, Roger Guedes, revelado pelo Criciúma, fez parte da conquista do Campeonato Brasileiro do Palmeiras de 2016.