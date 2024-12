Palmeiras pode ter Richarlison por empréstimo para o Mundial?

Com o objetivo de fortalecer o elenco para a disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras mapeia o mercado de transferências em busca de novos jogadores. Um dos nomes especulados é o do atacante Richarlison, atualmente no Tottenham, da Inglaterra.

continua após a publicidade

+ Dudu posa ao lado de taças em despedida do Palmeiras: ‘Minha história’

Segundo informações do jornalista Felippe Facincani, a diretoria do Palmeiras entrou em contato com os representantes do jogador para avaliar a possibilidade de uma negociação por empréstimo. No entanto, a transferência é considerada difícil nos bastidores.

O jogador foi adquirido por 50 milhões de libras fixos pelo clube londrino, além de mais 10 milhões de libras em variáveis, e possui contrato até a metade de 2027.

continua após a publicidade

Revelado pelo América-MG, Richarlison passou pelo Fluminense antes de se transferir para o Watford, da Inglaterra. Em seguida, jogou pelo Everton, até ser negociado com o Tottenham. As atuações em solo europeu garantiram o atacante na lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, onde ele iniciou a competição como titular.

Richarlison comemora gol com a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Leila não planejea contratar "reforços de peso" para o Palmeiras

Reeleita presidente do Palmeiras para o triênio 2025-2027, Leila Pereira descartou a possibilidade de uma contratação "de peso" na próxima janela de transferências. Para a mandatária, o principal fator que levou o clube a se destacar nas últimas temporadas foi a força do elenco, que conquistou, entre outros títulos, dois Campeonatos Brasileiros consecutivos (2022 e 2023).

continua após a publicidade

- Enquanto eu for presidente do Palmeiras, esquece esse negócio de nome de peso. Não existe um nome de peso. O Palmeiras é bicampeão brasileiro. Estamos lutando pelo tricampeonato brasileiro. Conquistamos todos esses títulos com o nosso elenco. O nosso elenco é forte. E eu confio neles. Eu confio no nosso conjunto - afirmou a mandatária.