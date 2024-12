Marcos Braz admite erro em demissão de ex-técnico do Flamengo

Em seus últimos dias como VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz confessou ter cometido um "grande erro" em seu cargo no clube. Em entrevista ao canal "Benja Me Mucho" no YouTube, o dirigente disse ter tomado uma decisão equivocada ao demitir o técnico Rogério Ceni em 2021.

- Acho que foi um dos erros que cometi: ter mandado o Rogério Ceni embora. Nunca falei isso. Não é que eu me arrependi, até porque quem veio foi o Renato (Gaúcho), pessoa fantástica, técnico fantástico. Mas acho que deveria... O Flamengo estava sendo muito comprometido em relação às convocações do Tite, e tinha uma promessa da CBF de estender o campeonato, o (Rogério) Caboclo (presidente) cai, o campeonato não é estendido, e a gente é obrigado a jogar numa loucura, em 18 dias jogamos sete partidas. O Rogério (Ceni) pegou uma parte dessa turbulência, e fizemos a opção de mandar embora - revelou Marcos Braz, dirigente do Flamengo.

Mesmo sendo campeão em 2020, o Flamengo também tradicional dança dos técnicos no Brasil na temporada seguinte. Rogério acabou não resistindo aos maus resultados do início do Brasileirão 2021. O atual treinador do Bahia foi demitido também pelo ambiente conturbado internamente e o desgaste no Departamento de Futebol dos cariocas.

Rogério Ceni comandou o Flamengo em 45 jogos, teve 59,2% de aproveitamento (23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas) - inferior ao de seu antecessor, o espanhol Domènec Torrent (64,1%) - e conquistou três títulos: um Campeonato Brasileiro (2020), um Carioca (2021) e uma Supercopa do Brasil (2021).

Rogério Ceni no comando do Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Números de Rogério Ceni no Flamengo

45 jogos

23 vitórias

11 empates

11 derrotas

59,3% de aproveitamento

86 gols marcados (1,91 g/j)

55 gols sofridos (1,22 g/j)

BAP tomará posse da presidência do Flamengo nesta quarta-feira

Após seis anos, Rodolfo Landim deixará a presidência do Flamengo neste mês de dezembro de 2024. Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, será empossado na noite desta quarta-feira (18). A cerimônia será no Salão Nobre da Gávea, na sede social do clube, e está marcada para as 20h (de Brasília). Na eleição, o empresário recebeu 1.731 votos.

Na votação, BAP concorreu com Rodrigo Dunshee e Maurício Gomes de Mattos. Dunshee, que tinha o apoio de Rodolfo Landim, recebeu 1.166 votos. Já Maurício teve 363. Nomes importantes da história do Rubro-Negro foram à Gávea votar, como Júnior, Petković, Márcio Braga, Eduardo Bandeira de Mello e Marcos Braz.

Flávio Willeman, vice-presidente de BAP, também participará da formalidade. Outro nome que estará presente no local será Ricardo Lomba, que na segunda-feira foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo.

