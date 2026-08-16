Jardim freia euforia após goleada do Flamengo: 'Não somos os melhores' Rubro-Negro venceu Mirassol por 5 a 1

Leonardo Jardim aprovou a atuação do Flamengo na goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol, neste domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro, mas tratou de conter qualquer clima de euforia. Para o treinador, a equipe começa a apresentar uma evolução mais clara depois de ganhar tempo de trabalho com o elenco completo.

➡️Pedro marca duas vezes e assume artilharia do Brasileirão; veja lista

O português destacou principalmente a maneira como o Flamengo aproveitou os espaços oferecidos pelo adversário no segundo tempo. Foram quatro gols depois do intervalo.

continua após a publicidade

— Acredito que fizemos um excelente jogo. No primeiro e no segundo tempo. Quando o adversário quis arriscar um pouco mais ofensivamente, deixou espaços e isso permitiu que fizéssemos mais quatro gols, acabando com o jogo. O Mirassol é sempre um adversário difícil, mas hoje não foi o dia deles, foi o Flamengo — avaliou.

Apesar da goleada, Jardim evitou colocar o Rubro-Negro em um patamar acima do que considera adequado neste momento.

— Estamos crescendo. O grupo está junto há duas, três semanas, e isso permite passar as ideias e evoluir. Mas deixo uma coisa clara: não somos os melhores do mundo hoje e, há duas semanas, também não éramos os piores. Temos que saber gerir os momentos.

continua após a publicidade

O treinador voltou a citar a falta de sequência de treinamentos como uma das dificuldades encontradas nos últimos meses. Agora, com maior disponibilidade do elenco, entende que o trabalho começa a aparecer dentro de campo.

— A equipe está evoluindo pelo tempo que estamos tendo juntos e pelos treinamentos. Antes não conseguimos trabalhar dessa maneira porque, durante dois meses, tivemos a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Jardim também colocou a atuação acima do próprio placar. Para ele, a maneira como o Flamengo construiu a vitória é um sinal mais importante do que simplesmente o 5 a 1.

— Mais do que a vitória, que é maiúscula, foi a performance. Diminuímos a distância para três pontos do líder. O importante era alcançar o objetivo com uma boa atuação. No futebol, resultados e energias positivas carregam uma equipe. Queremos ganhar, jogar bem e atingir os objetivos que jogadores, torcida e direção pretendem.

continua após a publicidade

Técnico do Flamengo reclama de arbitragem

Jardim também demonstrou insatisfação com a arbitragem. No fim do primeiro tempo, Carrascal escapou da marcação e seria lançado em direção ao gol quando foi puxado por Denilson. O jogador do Mirassol recebeu apenas cartão amarelo, enquanto os rubro-negros pediram expulsão.

— Não vou individualizar. Sei as regras. Há situações como a de hoje, de último homem, que normalmente são para vermelho direto. Em outra rodada, tivemos uma entrada no Bruno Henrique que não foi vermelho. Vejo cotoveladas que não são consideradas agressão. Não consigo entender as regras e fica difícil explicar aos meus jogadores. É ruim para um profissional não conseguir explicar a regra. O Flamengo tem sofrido em algumas situações, outras equipes têm sido beneficiadas. Para mim, o problema maior é não saber qual é o critério.

continua após a publicidade

➡️Gabigol se declara após vitória contra o Vasco: 'Sou flamenguista'

Olho no Cruzeiro pela Libertadores

Depois da goleada, o Flamengo volta todas as atenções para a Libertadores. O time recebe o Cruzeiro na quarta-feira, no Maracanã, após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto das oitavas de final. Jardim reconheceu que a equipe ainda não está no ponto máximo que deseja, mas vê evolução antes da decisão.

— Evoluímos e vamos continuar evoluindo. Temos um próximo jogo muito importante. É a segunda parte do confronto com o Cruzeiro, novamente um jogo forte, com duas equipes buscando a classificação. Em casa, com o apoio da torcida, acreditamos que podemos fazer uma boa exibição. Muita gente pensa que basta contratar. Não é assim. É preciso criar dinâmica, treinar e construir relações dentro da equipe — disse Jardim, que seguiu:

continua após a publicidade

— Tenho total confiança nos meus jogadores. Tento trabalhar para que eles tenham rendimento positivo. Temos muitos atletas para algumas posições e nem sempre é possível colocar todos, mas precisamos transmitir confiança. O Carrascal é importante para nós. O Ayrton também. Hoje lançamos mais uma cria do Flamengo, o Johnny, um jovem que já tinha estado conosco em Portugal, vem trabalhando e entrou muito bem. Queremos seguir esse caminho também com os jovens que aparecem.

Autor de um dos gols da goleada, Luiz Araújo também recebeu elogios. Jardim lembrou que o atacante havia apresentado bom rendimento antes de sofrer com problemas físicos.

continua após a publicidade

— Foi uma baixa importante. Em Portugal, ele tinha mostrado uma performance muito boa. Quando cheguei, estava com algumas dificuldades, mas voltou a ter gosto pelo jogo e a crescer. Eu já o conhecia há muitos anos. Quando estava no Monaco, ele chegou a fazer parte de uma lista de jogadores que observávamos. É um atleta que acredito que vai nos ajudar muito.

Luiz Araújo comemora gol contra o Mirassol na frente da torcida do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.