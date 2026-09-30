O Flamengo não terá Arrascaeta nos próximos compromissos por conta de uma fratura no punho. O meia sofreu um trauma durante a Data Fifa, realizou exames de imagem na Coreia do Sul e será submetido a uma cirurgia na quinta-feira (1º). Em entrevista à Flamengo TV, o médico do clube, Fernando Sassaki, explicou a gravidade da lesão, o motivo da escolha pelo procedimento cirúrgico e como será a recuperação do jogador.

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

De acordo com Sassaki, os exames mostraram uma fratura do rádio distal com deformidade importante. Diante das características da lesão a avaliação médica apontou a necessidade de cirurgia.

continua após a publicidade

— Quando você avalia essas imagens, você nota uma deformidade importante, né? E isso já, de cara, já define o tratamento cirúrgico, ainda mais ele é um atleta de alto rendimento. Para essa reabilitação ser mais adequada, para a gente conseguir manter esse atleta condicionado, a cirurgia vai ser fundamental — explicou o médico.

Como será a cirurgia de Arrascaeta?

Segundo Fernando Sassaki, o procedimento terá como objetivo reposicionar o osso fraturado e estabilizá-lo com uma placa fixada por parafusos. A estrutura permitirá que o jogador tenha maior liberdade de movimentos durante o processo de recuperação.

continua após a publicidade

— A fratura do Arrascaeta é uma fratura do rádio distal. Então essa cirurgia consiste em recolocar esse osso no lugar, posicionar uma placa. Essa placa tem praticamente a mesma anatomia do atleta. São placas padronizadas que a gente coloca no local da fratura e fixa com parafusos. Imediatamente esse osso já fica estável e a gente já consegue reabilitar ele de maneira acelerada — detalhou.

A opção pelo procedimento também está relacionada à necessidade de manter o jogador em condições físicas durante a recuperação. Com o punho estabilizado, a comissão médica poderá trabalhar a reabilitação de forma mais ampla, sem a mesma limitação provocada por uma imobilização convencional.

continua após a publicidade

— A cirurgia vai permitir que o atleta fique já com o braço liberado, né? E aí a gente consegue ter uma reabilitação mais adequada, permitindo movimentos mais livres. Biomecanicamente isso é melhor para o atleta, né? E é melhor para manter o seu condicionamento físico — afirmou Sassaki.

Médico explica por que Arrascaeta não pode jogar com proteção no punho

Após a confirmação da lesão, surgiu a possibilidade de Arrascaeta atuar utilizando uma proteção na região do punho. Sassaki, porém, explicou que esse tipo de alternativa não é adequada para a fratura apresentada pelo uruguaio.

continua após a publicidade

Em casos nos quais uma fratura do rádio distal pode ser tratada de maneira conservadora, o jogador pode utilizar uma imobilização que vai da axila até o punho. Para um atleta de futebol, entretanto, esse tipo de proteção interfere diretamente nos movimentos necessários durante uma partida.

— Isso para o atleta biomecanicamente é muito ruim, ele não consegue correr direito, ele não consegue se preparar para um chute da bola, que precisa estender o cotovelo. Então uma órtese para ele poder jogar é inviável — explicou o médico do Flamengo.

continua após a publicidade

Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Qual será o tempo de recuperação de Arrascaeta?

O prazo de retorno será definido de acordo com a evolução do jogador após a cirurgia. O departamento médico do Flamengo acompanhará diariamente a recuperação, levando em consideração fatores como dor, cicatrização e exames de imagem.

— A gente vai avaliando dia a dia, vendo como estão as condições de melhora da dor, as condições de cicatrização, avaliando através de radiografia para a gente ver o momento ideal do retorno desse atleta — afirmou Sassaki.

continua após a publicidade

O médico explicou ainda que o período de recuperação de um atleta de alto rendimento pode ser menor do que o observado em uma pessoa que não pratica esporte profissionalmente. Para a população em geral, a estimativa seria de oito a 12 semanas, enquanto, no caso de atletas, o prazo médio pode ficar entre seis e oito semanas.

— Se for numa população normal, que não é um atleta, que vai ter um tratamento diferente, mais devagar, ele vai demorar em torno de 8 a 12 semanas. Quando a gente está lidando com atleta, esse prazo vai para 6, 8 semanas em média — explicou.

continua após a publicidade

Sassaki também destacou a estrutura disponível no Flamengo para o processo de recuperação do meia.

— A estrutura de fisioterapia, a estrutura de tratamento é a melhor que tem no Brasil e talvez, assim, uma das melhores no mundo. Então vai ser tudo feito do mais moderno para que ele tenha uma cicatrização adequada e um retorno seguro e precoce, diferente do que a gente vê na população comum — declarou.

Cirurgia está marcada para quinta-feira

Arrascaeta retorna ao Brasil nesta quarta-feira (30), por volta das 16h. Após a viagem, o jogador terá tempo para descansar e reencontrar a família antes do procedimento.

continua após a publicidade

A cirurgia está programada para quinta-feira. Já no hospital, o departamento médico fará uma nova avaliação da fratura e solicitará exames de imagem antes da realização do procedimento.

— Dentro do hospital nós vamos reavaliar tudo novamente, ver como está a questão da fratura, solicitar novos exames de imagem e, por fim, realizar o tratamento — concluiu Fernando Sassaki.

Uruguai se pronuncia e divulga foto de Arrascaeta, do Flamengo, com tipoia (Foto: Seleção do Uruguai / @Uruguay)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.