Gonzalo Plata joga hoje? Entenda a situação do jogador, que foi recusado pelo Dínamo
Jogador não deve atuar no confronto
Após ter a transferência para o Dínamo de Moscou frustrada, Gonzalo Plata não estará em campo no duelo entre Flamengo e Mirassol nesta quarta-feira (2), em jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão. O equatoriano retornará ao planejamento rubro-negro, mas a tendência é que seja relacionado apenas para a partida contra o Remo.
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A negociação de Plata com o clube russo foi interrompida depois que o jogador não foi aprovado dentro dos parâmetros médicos estabelecidos pelo Dínamo Moscou (RUS). O Flamengo, porém, contestou a decisão e afirmou que o atacante está apto para atuar no futebol de alto rendimento.
Plata não joga contra o Mirassol
Liberado pelo Flamengo para viajar à Rússia e concluir a negociação, Gonzalo Plata estava fora do planejamento para o compromisso desta quarta-feira. Com o negócio cancelado, o equatoriano retorna ao Brasil e deve ser reintegrado ao elenco rubro-negro, mas não a tempo de participar da partida contra o Mirassol.
A expectativa é que Plata volte a ser relacionado para o próximo compromisso do Flamengo, diante do Remo. O Rubro-Negro se manifestou após receber a informação sobre a desistência do Dínamo de Moscou e demonstrou surpresa com o desfecho. Segundo o departamento médico do clube, o atacante vinha atuando normalmente e não possui histórico de cirurgias, fraturas ou problemas crônicos graves.
O Flamengo também criticou a condução do caso pelo clube russo e indicou que poderá buscar reparações diante do cancelamento da transferência. Com a negociação encerrada, Plata volta a integrar o planejamento esportivo da equipe comandada por Leonardo Jardim.
Como chegam Flamengo e Mirassol
O Flamengo entra em campo tentando diminuir a distância para o Palmeiras na liderança do Brasileirão. Com 48 pontos, o Rubro-Negro igualará o número de partidas do rival paulista após o duelo atrasado.
A equipe vem de vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo e terá o retorno de Bruno Henrique, que cumpriu suspensão no clássico. A tendência, porém, é que o atacante comece entre os reservas, com Pedro como referência ofensiva.
Alex Sandro, Vitão e De la Cruz são dúvidas por estarem em recuperação, assim como Saúl, que desfalcou o Flamengo no último compromisso por causa de um quadro de gripe.
O Mirassol, por sua vez, ocupa a 16ª colocação, com 25 pontos, e chega após empates por 1 a 1 contra Santos e Palmeiras. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Neto Moura está fora, enquanto Wallisson volta a ficar disponível depois de cumprir suspensão.
Flamengo e Mirassol se enfrentaram há duas semanas, no Maião, pelo segundo turno do Brasileirão. Na ocasião, o time carioca venceu por 5 a 1.
Tudo sobre Flamengo x Mirassol (onde assistir, horário e escalações):
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Mirassol
Brasileirão - 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
🕴️ Árbitro: Anderson Daronco (RS)
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