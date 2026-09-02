O Flamengo recebe o Mirassol na noite desta quarta-feira (2), no Maracanã, em partida atrasada pela 4ª rodada do Brasileirão. Para buscar a vitória e diminuir a diferença para o líder Palmeiras, que atualmente é de quatro pontos, o time de Leonardo Jardim tem que se inspirar no jogo do returno entre as equipes e, principalmente, saber lidar com as oportunidades que o próprio time paulista lhe deu no torneio.

Há duas semanas, no dia 16 de agosto, o Flamengo foi até o Maião e atropelou o Mirassol por 5 a 1. A vitória rubro-negra contou com gols de Carrascal, Luiz Araújo, Pedro (2x) e Samuel Lino.

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Carrascal em Mirassol x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Desde a derrota para o time carioca, o Mirassol vive uma sequência sem vitórias. No jogo seguinte, empatou em 0 a 0 com a LDU, em Quito, resultado que o tirou da Libertadores. Posteriormente, empatou com o Santos e com o Palmeiras, ambas as partidas em 1 a 1.

Na classificação do Brasileirão, ocupa a 16ª posição, com 25 pontos, a mesma pontuação que o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. Ou seja, o Flamengo terá, no Maracanã, um adversário que precisa pontuar para respirar na tabela.

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Flamengo não pode repetir erro com tropeço do Palmeiras

Com o empate justamente com o Mirassol na última rodada, o Palmeiras deu brecha para o Flamengo encurtar a diferença entre eles. Para isso, o time de Jardim precisa olhar para o retrovisor e aprender com os erros que cometeu. Em cinco oportunidades em que a equipe de Abel Ferreira tropeçou, o time carioca marcou bobeira e não aproveitou, incluindo a derrota no primeiro turno.

20ª rodada: Palmeiras 1x2 Atlético-MG; Flamengo 1x1 São Paulo.

Palmeiras 1x2 Atlético-MG; 1x1 São Paulo. 17ª rodada: Flamengo 0x3 Palmeiras.

0x3 Palmeiras. 16ª rodada: Palmeiras empatou com o Cruzeiro; Flamengo empatou com o Athletico.

Palmeiras empatou com o Cruzeiro; empatou com o Athletico. 14ª rodada: Palmeiras empatou com o Santos; Flamengo empatou com o Vasco.

Palmeiras empatou com o Santos; empatou com o Vasco. 1ª rodada: Palmeiras empatou com o Atlético-MG; Flamengo perdeu para o São Paulo.

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