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Flamengo anuncia renovação de Erick Pulgar e amplia vínculo até 2029

Jogador havia despertado interesse do futebol saudita

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 09:27
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Pulgar e José Boto no anúncio da renovação do chileno (Foto: Reprodução/Flamengo)
Pulgar e José Boto no anúncio da renovação do chileno (Foto: Reprodução/Flamengo)

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (2) a renovação de contrato de Erick Pulgar. O volante chileno assinou o novo vínculo ao lado do diretor de futebol José Boto e seguirá no clube carioca até o fim de 2029.

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A permanência do camisa 5 amplia uma trajetória iniciada em agosto de 2022. Desde a chegada ao Flamengo, Pulgar se consolidou como uma das peças do elenco e acumula 172 partidas pela equipe, com seis gols e nove assistências.

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O novo acordo também encerra uma negociação que ganhou força nas últimas semanas. Pulgar tinha contrato anterior até o fim de 2027, mas passou a despertar interesse do mercado exterior em um momento em que sua multa rescisória havia diminuído para um valor considerado acessível.

O Neom, da Arábia Saudita, esteve entre os clubes interessados no chileno, enquanto o vínculo anterior previa uma multa de 4 milhões de doláres – cerca de 20,3 milhões de reais na cotação da época.

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Diante da situação, a diretoria rubro-negra abriu conversas para reajustar novamente o contrato. O Flamengo já havia renovado com Pulgar em março de 2025, quando ampliou o vínculo até o fim de 2027 e concedeu aumento salarial, mas voltou à mesa de negociações pouco mais de uma temporada depois.

Pulgar com José Boto em seu anúncio de renovação com o Flamengo
Pulgar com José Boto em seu anúncio de renovação com o Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Pulgar comemora renovação com o Flamengo

Após assinar o novo contrato, Pulgar celebrou a continuidade no clube e destacou o desejo de sua família pela permanência. O volante também valorizou o período construído no Flamengo e o carinho recebido da torcida.

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– Na verdade, eu estou muito feliz. Isso é o que eu e a minha família queríamos. O tempo que eu estive aqui, o tanto que eu trabalho e a perseverança que eu tenho me levaram a ser o jogador que eu sou hoje. E o mais importante é que o carinho da torcida é o maior prêmio que eu tenho – destacou Erick.

Aos 32 anos, o chileno chegou ao Flamengo depois de passagem pelo futebol italiano. Sua estreia aconteceu em 28 de agosto de 2022, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

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Desde então, Pulgar participou de campanhas que renderam títulos importantes ao clube. Entre as conquistas estão duas Copas Libertadores, em 2022 e 2025, além do Campeonato Brasileiro de 2025, três títulos do Campeonato Carioca, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil.

O novo contrato faz Pulgar ampliar uma passagem de mais de quatro anos pelo Flamengo. Ao longo do período, o volante disputou 172 jogos, com 107 vitórias, 39 empates e 26 derrotas. Além dos seis gols, o camisa 5 soma nove assistências pela equipe rubro-negra. Pela seleção chilena, Pulgar também acumulou 54 partidas e quatro gols, além do título da Copa América de 2016.

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