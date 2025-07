Flamengo volta do Mundial com certezas e dúvidas para o resto da temporada

A participação do Flamengo no Mundial de Clubes 2025 se encerrou no último domingo (29), com eliminação nas oitavas de final diante do Bayern de Munique. Apesar da derrota por 4 a 2 para os alemães, o Rubro-Negro deixa os Estados Unidos com saldo positivo e certezas para o restante da temporada. Contudo, os quatro jogos disputados pela equipe também trouxeram dúvidas.

Pontos positivos

Prêmio financeiro

O desempenho do Fla na Copa do Mundo rendeu uma bolada aos cofres do clube. Apenas pela participação no torneio, o Mais Querido embolsou de cara US$ 15,21 milhões (R$ 96 milhões), valor fixo concedido aos clubes da América do Sul. Além disso, a Fifa determinou outras bonificações a partir do desempenho de cada equipe.

Na fase de grupos, a equipe teve um aproveitamento quase impecável. Com as vitórias sobre o Esperánce, da Turquia, e Chelsea, o clube faturou US$ 4 milhões (R$ 22,1 milhões). Na última rodada, o empate contra o LAFC rendeu mais US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) aos cofres do Flamengo.

A primeira posição no Grupo C e, consequentemente, a classificação às oitavas de final gerou outros US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 41,2 milhões), valor concedido aos clubes que chegarem nessa etapa do torneio. Ao todo, o Rubro-Negro lucrou US$ 27,71 milhões (R$ 154,1 milhões) durante o torneio.

Nível de competitividade

Se o trabalho de Filipe Luís já era digno de elogios antes do Mundial de Clubes, ele termina a competição ainda mais fortalecido. O técnico do Flamengo foi um dos principais — senão o principal — destaques da equipe durante a competição por conta do desempenho coletivo apresentado. O ápice, sem dúvidas, foi a vitória sobre o Chelsea, com domínio tático do time brasileiro sobre um adversário considerado favorito.

Mesmo na derrota para o Bayern, que culminou na eliminação rubro-negra, o comandante não abriu mão do estilo de jogo. Apesar do resultado, o time de Filipe criou chances e chegou a ter mais posse de bola que o rival, indo contra a estratégia comum em enfrentamento de brasileiros com europeus de se fechar na defesa. O nível de competitividade do Fla diante de equipes da Europa é de trazer otimismo para as disputas sul-americanas.

Exposição internacional

A atuação do Flamengo no Mundial gerou repercussão positiva na imprensa internacional, sendo valorizada por veículos europeus e norte-americanos. O jornal inglês "The Guardian" ressaltou a postura tática do Flamengo e descreveu Filipe Luís como um treinador que “faz o trabalho difícil parecer fácil”. Já o francês "L'Équipe" apontou o ex-lateral como um técnico “de nível europeu” após a vitória sobre o Chelsea.

Por sua vez, o portal norte-americano "The Athletic" classificou o Rubro-Negro como “o melhor time não-europeu do torneio”, exaltando o equilíbrio entre jogo coletivo e destaques individuais, como Arrascaeta e Bruno Henrique. A imprensa alemã, mesmo após a vitória do Bayern por 4 a 2, reconheceu que os brasileiros dificultaram a partida e “não se intimidaram diante da força europeia”, como publicou o "Bild".

A repercussão dos jornais reforça que, mesmo eliminado, o Flamengo deixou impressão positiva no cenário internacional. Para a imprensa estrangeira, o clube brasileiro elevou o patamar competitivo do torneio e abriu espaço para que Filipe Luís entre no radar de grandes clubes do futebol europeu como técnico.

Análise de jogadores

Além do extracampo, o desempenho rubro-negro na Copa do Mundo trouxe respostas na parte esportiva. Se o maior destaque foi coletivo, alguns jogadores se sobressaíram individualmente, enquanto outros apareceram — ou foram preteridos — de forma negativa. Entre os que brilharam nos campos dos Estados Unidos, destacam-se Jorginho, Léo Pereira, Wallace Yan e Bruno Henrique.

O ítalo-brasileiro estreou com o Manto Sagrado já na disputa do torneio da Fifa e rapidamente conquistou lugar no time. Nos quatro jogos (três como titular), o camisa 21 fez um gol e deu duas assistências, além de ser o cérebro do meio-campo rubro-negro.

Léo Pereira, por sua vez, foi o principal jogador da defesa do Flamengo na competição. Muitas vezes o menos badalado dos principais nomes na posição, o zagueiro foi o mais sólido entre os jogadores da posição e teve papel central na saída de bola do time.

Por fim, Wallace Yan e Bruno Henrique decidiram ao sair do banco de reservas. O jovem balançou as redes contra Chelsea e LAFC, conquistando a confiança de Filipe Luís. Já o ídolo mudou o duelo com os ingleses com gol e assistência para a virada, marcando mais uma vez o nome na história do clube.

Por outro lado, alguns nomes chamaram a atenção — ou não — de forma negativa. Entre os titulares, Léo Ortiz teve desempenho abaixo quando comparado ao restante da temporada e aos companheiros de posição. Contra os Blues, ficou no banco de reservas e viu uma grande partida de Danilo. Diante do Bayern, iniciou o jogo e cometeu erros de saída de bola e sofreu contra Harry Kane.

Quem parece ter perdido espaço no elenco rubro-negro foi Pedro. O atacante foi titular nas partidas contra Espérance e LAFC, substituído no segundo tempo. No entanto, entrou apenas nos instantes finais do jogo contra o Chelsea e sequer participou do confronto com os Bávaros nas oitavas. Para o estilo de Filipe Luís, o centroavante parece não ter a preferência.

Se o camisa 9 não teve muito tempo de jogo no Mundial, outros dois nomes do ataque ficaram no fim da fila. Everton Cebolinha e Michael foram preteridos por nomes como Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Wallace Yan, além de Gerson, que também jogou pelos lados.

Por fim, o Rubro-Negro recebeu notícia ruim após a derrota para o Bayern. Erick Pulgar deixou o campo com dores e foi encaminhado ao hospital, onde exames constataram uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

Próximos passos do Flamengo

O Flamengo desembarca no Brasil na manhã desta terça-feira (1º), após a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O horário previsto da chegada dos rubro-negros é 6h30 (de Brasília), e o elenco receberá quatro dias de folga. A reapresentação está marcada para o próximo sábado (5), com treino às 9h30 (de Brasília), no CT Ninho do Urubu.

O próximo jogo do Rubro-Negro será contra o São Paulo. A equipe carioca encara o Tricolor Paulista entre os dias 12 e 13 de julho, com o mando de campo da equipe carioca.

