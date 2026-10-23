Paquetá chora após pênalti perdido pelo Flamengo e desabafa: 'Falhei quando não podia'
Meia desperdiçou sua cobrança na disputa contra o Estudiantes
Lucas Paquetá, meia do Flamengo, deixou o Maracanã emocionado após a eliminação do time carioca na Libertadores. Após a partida, o jogador, que desperdiçou sua cobrança de pênalti, chorou ao pedir desculpas aos torcedores rubro-negros e reconhecer que falhou em um momento em que não poderia falhar.
"Tristeza total. Fiz o meu máximo, mas falhei quando não podia falhar. Dói muito. Me preparei muito para esse momento, mas, infelizmente, não consegui ajudar. Vamos tentar digerir, nem sei o que dizer. É pedir desculpas à Nação", disse Lucas Paquetá, meia do Flamengo.
Além de Lucas Paquetá, Bruno Henrique e Jorginho também desperdiçaram suas cobranças.
O Flamengo se despediu da Libertadores após dois empates sem gols contra o Estudiantes. Nesta quinta-feira, no Maracanã, o time comandado por Leonardo Jardim jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a mais, mas não conseguiu aproveitar a vantagem numérica para marcar.
Agora, o Estudiantes enfrenta o Palmeiras na final da Libertadores. O time paulista se classificou após eliminar o Fluminense.
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