Lucas Paquetá, meia do Flamengo, deixou o Maracanã emocionado após a eliminação do time carioca na Libertadores. Após a partida, o jogador, que desperdiçou sua cobrança de pênalti, chorou ao pedir desculpas aos torcedores rubro-negros e reconhecer que falhou em um momento em que não poderia falhar.

"Tristeza total. Fiz o meu máximo, mas falhei quando não podia falhar. Dói muito. Me preparei muito para esse momento, mas, infelizmente, não consegui ajudar. Vamos tentar digerir, nem sei o que dizer. É pedir desculpas à Nação", disse Lucas Paquetá, meia do Flamengo.

Paquetá na cobrança de pênalti em Flamengo x Estudiantes (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Além de Lucas Paquetá, Bruno Henrique e Jorginho também desperdiçaram suas cobranças.

O Flamengo se despediu da Libertadores após dois empates sem gols contra o Estudiantes. Nesta quinta-feira, no Maracanã, o time comandado por Leonardo Jardim jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a mais, mas não conseguiu aproveitar a vantagem numérica para marcar.

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Agora, o Estudiantes enfrenta o Palmeiras na final da Libertadores. O time paulista se classificou após eliminar o Fluminense.

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