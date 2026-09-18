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Jardim admite atuação ruim do Flamengo e exalta 'ídolo' Arrascaeta na classificação

Treinador explicou estratégia para o jogo de volta das quartas da Libertadores, no empate por 1 a 1

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 00:17
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Leonardo Jardim concede entrevista coletiva pelo Flamengo
Jardim, técnico do Flamengo, após jogo da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A classificação do Flamengo às semifinais da Libertadores, após o empate por 1 a 1 com o Independiente del Valle nesta quinta-feira (17), contou com uma atuação muito abaixo do esperado pela equipe de Jardim no Maracanã. Após a partida, o treinador português reconheceu o desempenho aquém do esperado e explicou a estratégia adotada para o confronto.

— O Del Valle se defendia com duas linhas de cinco e nos gerou muita dificuldade. Sabíamos que eles iam tentar pressionar para sair em transição. Tivemos erros nos duelos e tecnicamente. Nessa transição, eles aproveitaram e acabaram fazendo 1 a 0. Nossa estratégia era entrar forte e abrir o marcador. Acabamos tendo a melhor situação da primeira parte, mas não fizemos. No segundo tempo, colocamos o Arrascaeta para aproveitar que eles iriam cansar, que foi assim no primeiro jogo — disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, após o jogo contra o Del Valle.

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Ainda sobre a atuação ruim do Flamengo, Jardim comentou o desempenho de Lucas Paquetá, que teve uma atuação abaixo do esperado no empate. Além disso, citou o ídolo Arrascaeta, responsável por garantir a classificação, assim como Bruno Henrique havia feito em Quito ao abrir o caminho para a vitória no jogo de ida.

— A nossa ideia era usar o Paquetá para nos ajudar também nos duelos, na entrada na área, e acabou por não acontecer. Ele não fez um jogo à sua altura, mas temos um elenco que, quando um não está bem, entra outro. Nosso ídolo resolveu na altitude, e o outro resolveu hoje — disse o treinador.

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Flamengo x Del Valle pela semifinal da Libertadores no Maracanã
Flamengo x Del Valle pela semifinal da Libertadores no Maracanã (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

— Ele já jogou em todas as posições na Inglaterra. Mas a equipe que jogava usava um bloco mais baixo. Se fosse eu contratando o Paquetá, contrataria como um volante que pode fazer outra posição. Acredito que ele foi contratado para outra posição. Mas é um segundo volante, como é o Jorginho, Saúl, Nico, que pode fazer a posição de meia e de ponta. Eu gosto de pontas que associem mais movimentos de facão, que é diferente dele. Mas, como já falei, ele jogando em mais de uma posição nos ajuda a fazer a gestão do elenco — completou o treinador, detalhando como vê Paquetá no elenco do Flamengo.

*Matéria em atualização.

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