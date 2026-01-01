Após confirmação da realização da Supercopa Rei apenas no dia 1º de fevereiro, em Brasília, o torcedor do Flamengo agora pode visualizar o calendário completo do primeiro mês de 2026, que começa com a abertura da janela de transferências nesta quinta-feira (2). A equipe sub-20 representará o Rubro-Negro nos primeiros jogos do Carioca, enquanto os principais atletas fazem curta pré-temporada. Depois, o elenco "número 1" disputará partidas do Estadual e Brasileiro.

Em fevereiro, além da Supercopa, Carioca e Brasileiro, os comandados de Filipe Luís competem na Recopa Sul-Americana, com jogos de ida e volta contra o Lanús. Em março, termina a janela de transferências e começa a fase de grupos da Libertadores. Por fim, o Flamengo entra na disputa da Copa do Brasil somente em abril.

Calendário de janeiro do Flamengo

02/01: início da janela de transferências

02/01: jogadores do time sub-20 se apresentam para iniciar pré-temporada

12/01: jogadores do time principal se apresentam para iniciar pré-temporada

14/01: Bangu x Flamengo - Carioca (time sub-20 joga)

17/01: Volta Redonda x Flamengo - Carioca (time sub-20 joga)

21/01: Flamengo x Vasco - Carioca

25/01: Fluminense x Flamengo - Carioca

28/01: São Paulo x Flamengo - Brasileirão

31/01: Flamengo x Portuguesa - Carioca

Arrascaeta conduz a bola ao ataque em jogo contra o São Paulo pelo Brasileiro de 2025; equipes duelam na estreia em 2026 (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

2026 começa com tudo

Após dois anos realizando a pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo treinará no Ninho do Urubu em 2026 devido ao tempo apertado. O último jogo do clube foi no dia 17 de dezembro, quando disputou a final da Copa Intercontinental contra o PSG. Portanto, os atletas terão apenas 25 dias de férias, tempo menor que o ideal, mas o máximo possível diante dos desafios do calendário.

O Campeonato Carioca começará no dia 14 de janeiro, mas obriga os times a utilizarem suas equipes principais a partir da 4ª rodada, que será disputada no fim de semana anterior ao começo do Brasileirão.

Ao mudar o calendário para 2026, distribuindo os jogos do Brasileirão ao longo dos 12 meses, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quis justamente reduzir o desgaste e comportar a pausa para a Copa do Mundo — 50 dias entre junho e julho —, no entanto, isso diminuiu o intervalo entre uma temporada e outra.



