Cebolinha é o responsável pela maioria dos gols do Flamengo em 2026; veja os números

Cebolinha é um dos grandes destaques do Flamengo nesta temporada. Apesar de grande parte da equipe não estar no nível esperado pelos torcedores, o atacante vem se destacando. Inclusive, muitos rubro-negros pedem o nome do camisa 11 no time titular. É ele, inclusive, o líder de participações em gols da equipe de Filipe Luís em 2026.

Em sete jogos, sendo quatro como titular, Cebolinha marcou três gols e deu uma assistência. Ou seja, participações em quatro gols. Mas, não para por aí! O atacante tem 75% de conversão de chances claras.

Números de Cebolinha pelo Flamengo em 2026

⚔️ 7 jogos (4 titular)

⚽️ 3 gols

🅰️ 1 assistência

🅿️ 4 participações em gols (!)

⏰ 76 mins p/ participar de gol (!)

👟 15 finalizações (7 no gol)

🥅 75% conversão de chances claras (!)

💨 12 dribles certos (!)

Cebolinha durante jogo do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Concorrência pela titularidade

Com a contratação de Samuel Lino que, até o ano passado, era a mais cara do Flamengo (R$ 144 milhões - ultrapassada pela de Paquetá), Cebolinha perdeu espaço no time de Filipe Luís. Entretanto, o cenário mudou na atual temporada. Entrando no decorrer dos jogos, ele pede passagem e conta com o apoio dos torcedores. Recentemente, foi elogiado pelo técnico Filipe Luís.

- O Cebolinha, se você for no mercado subsitutir, é muito difícil conseguir um jogador do nível dele. No dia que ele machuca, vinha numa fase espetacular com o Tite. Era um dos jogadores mais importantes daquele time. Recuperar um jogador muito importante depois de uma lesão gravíssima. Fico feliz que ele conseguir dar essa volta por cima. Sobre ficar, depende muito da performance, o jogador vai ficar muitos anos. Espero que ele continue - disse Filipe Luís, após a partida contra o Sampaio Corrêa.

Números de Cebolinha pelo Flamengo

177 jogos 113 vitórias 33 empates 31 derrotas 22 gols

