Arrascaeta, Pedro ou Gabigol: torcedores do Flamengo elegem melhor Rei da América rubro-negro
Uruguaio também figurou no pódio em anos vencidos pelos companheiros
Giorgian De Arrascaeta desbancou Messi e foi eleito o Rei da América de 2025. O prêmio entregue pelo jornal "El País" já foi parar em mãos rubro-negras outras duas vezes nos últimos anos: com Pedro, em 2022, e Gabigol, em 2019. Mas qual deles teve a melhor temporada? Foi o que o Lance! perguntou aos torcedores do Flamengo em nosso canal do WhatsApp voltado para o clube.
Para a ampla maioria da torcida rubro-negra, o melhor ano foi o último de Arrascaeta, que recebeu 88,5% dos votos. Na sequência, Gabigol foi selecionado por 7,6%. Por fim, 3,7% dos eleitores escolheu o atual camisa 9, Pedro.
Reis da América do Flamengo no século:
1º lugar: Giorgian De Arrascaeta (2025)
Porcentagem de votos do "El País": 67,8%
Títulos: Carioca, Supercopa, Brasileiro, Libertadores, Derby das Américas e Challenger Cup
Jogos: 64
Gols: 25
Assistências: 20
2º lugar: Gabriel Barbosa (2019)
Porcentagem de votos do "El País": 45%
Títulos: Carioca, Brasileiro e Libertadores
Jogos: 59
Gols: 43
Assistências: 12
3º lugar: Pedro Guilherme (2022)
Porcentagem de votos do "El País": 31,1%
Títulos: Copa do Brasil e Libertadores
Jogos: 59
Gols: 27
Assistências: 7
Arrascaeta "ameaçou" troféu de companheiros de Flamengo
Apesar de ter sido eleito Rei da América pela primeira vez em 2025, o uruguaio já havia figurado duas vezes no pódio, justamente nos anos vencidos por seus companheiros de clube. Em 2019, foi terceiro lugar, com 11% dos votos e atrás também de Bruno Henrique. Já em 2022, ficou muito perto de tirar o prêmio de Pedro: ocupou a segunda posição, com apenas quatro votos a menos que o atacante.
Arrascaeta em 2019
Títulos: Carioca, Brasileiro e Libertadores
Jogos: 52
Gols: 18
Assistências: 19
Arrascaeta em 2022
Títulos: Copa do Brasil e Libertadores
Jogos: 56
Gols: 13
Assistências: 19
