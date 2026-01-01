Giorgian De Arrascaeta desbancou Messi e foi eleito o Rei da América de 2025. O prêmio entregue pelo jornal "El País" já foi parar em mãos rubro-negras outras duas vezes nos últimos anos: com Pedro, em 2022, e Gabigol, em 2019. Mas qual deles teve a melhor temporada? Foi o que o Lance! perguntou aos torcedores do Flamengo em nosso canal do WhatsApp voltado para o clube.

Para a ampla maioria da torcida rubro-negra, o melhor ano foi o último de Arrascaeta, que recebeu 88,5% dos votos. Na sequência, Gabigol foi selecionado por 7,6%. Por fim, 3,7% dos eleitores escolheu o atual camisa 9, Pedro.

Reis da América do Flamengo no século:

1º lugar: Giorgian De Arrascaeta (2025)

Porcentagem de votos do "El País": 67,8%

Títulos: Carioca, Supercopa, Brasileiro, Libertadores, Derby das Américas e Challenger Cup

Jogos: 64

Gols: 25

Assistências: 20

Após marcar na Copa Intercontinental, Arrascaeta faz gesto de coração (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

2º lugar: Gabriel Barbosa (2019)

Porcentagem de votos do "El País": 45%

Títulos: Carioca, Brasileiro e Libertadores

Jogos: 59

Gols: 43

Assistências: 12

Gabigol beija a taça da Libertadores, conquistada em 2019 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

3º lugar: Pedro Guilherme (2022)

Porcentagem de votos do "El País": 31,1%

Títulos: Copa do Brasil e Libertadores

Jogos: 59

Gols: 27

Assistências: 7

Pedro comemora gol contra o Vélez Sarsfield na semifinal da Libetadores de 2022 (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Arrascaeta "ameaçou" troféu de companheiros de Flamengo

Apesar de ter sido eleito Rei da América pela primeira vez em 2025, o uruguaio já havia figurado duas vezes no pódio, justamente nos anos vencidos por seus companheiros de clube. Em 2019, foi terceiro lugar, com 11% dos votos e atrás também de Bruno Henrique. Já em 2022, ficou muito perto de tirar o prêmio de Pedro: ocupou a segunda posição, com apenas quatro votos a menos que o atacante.

Arrascaeta em 2019

Títulos: Carioca, Brasileiro e Libertadores

Jogos: 52

Gols: 18

Assistências: 19

Arrascaeta em 2022

Títulos: Copa do Brasil e Libertadores

Jogos: 56

Gols: 13

Assistências: 19