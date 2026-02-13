Torcedores do River Plate se revoltam com ex-Flamengo: 'Golpe gigantesco'

O ex-jogador do Flamengo Matías Viña está tendo um início de passagem difícil pelo River Plate. O lateral, que se transferiu para o clube argentino em janeiro deste ano, convive com críticas por parte da torcida dos Milionários.

Fora de Libertadores após 11 anos, a equipe de Marcelo Gallardo vive o pior momento da década. Matías Viña é um dos simbolos do fracasso que é o início de temporada do River Plate. Em três jogos disputados, o uruguaio foi expulso em um e vilão em outro.

Na vitória sobre o Gimnasia La Plata, Vinã recebeu um cartão vermelho comprometedor. Já na derrota contra o Tigres, o ex-Flamengo errou em dois gols da goleada sofrida pelo River Plate por 4 a 1, em pleno momumental.

Na última quinta-feira (12), o River Plate perdeu para o Argentinos Juniors por 1 a 0, pelo Campeonato Argentino. Para ocasião, o lateral foi barrado do confronto. Diante do cenário, torcedores reagiram ao início ruim do jogador no clube. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Matías Viña era o melhor jogador do Flamengo, substituindo aquele Ayrton Lucas; agora no River Plate ele é ainda pior do que eu jamais vi o Viña. O Flamengo realizou um golpe gigantesco".

Tradução: "Viña é tão frágil nos duelos individuais, meu Deus, River Plate, o que estão fazendo com vocês?".

Tradução: "Ele está em péssima forma. Está com uma aparência ruim, tanto fisicamente quanto em termos de suas habilidades no futebol".

Tradução: "Acho engraçado o quão ruim Viña é. Ah, não! Mas eu disse que era uma porcaria e que eu não devia ter vindo, e as pessoas me xingaram. Foi com Viña que as pessoas começaram a dizer: "Eu reclamo de tudo". Sim, eu reclamo de tudo. Observo os jogadores e consigo analisar corretamente o quão bons eles são e o impacto que causam, mas "reclamo de tudo" porque quem nunca os viu jogar nunca se lembra que ele teve um bom ano em 2020. É assim que o Twitter funciona também, não há muito que você possa fazer a respeito".

Tradução: "Ninguém que tenha assistido a jogos de futebol pode dizer que Matías Viña teve um papel importante nos 3 títulos da Copa Libertadores que possui em seu currículo. São os Palácios do Qatar 2022. Ele entrou em campo para algumas partidas, teve dificuldades e adicionou a Copa Libertadores à sua lista de conquistas. O pior é que ele acrescentou o do Flamengo para 2025".

Saída de Viña do Flamengo

Na reta final do ano passado, a diretoria do Rubro-Negro acertou o empréstimo do jogador ao River Plate. O uruguaio vinha de uma temporada em recuperação de lesão, e havia perdido espaço no elenco por conta das presenças de Alex Sandro e Ayrton Lucas pela esquerda.

A chegada ao clube argentino foi marcada pela esperança. Viña deveria ser uma das soluções para o lado esquerdo do setor defensivo da equipe de Marcelo Gallardo, mas o início da passagem do jogador é trágico.