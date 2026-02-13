Flamengo acerta empréstimo de joia argentina do River Plate; veja

O Flamengo acertou a contratação por empréstimo do meia-atacante Juan Sayago, de 18 anos, que pertence ao River Plate. O jogador reforçará para integrar a equipe rubro-negra sub-20. A informação foi divulgada pelo "TyC Sports", da Argentina, nesta quinta-feira (12).

De acordo com a imprensa estrangeira, Sayago realiza exames médicos no Rio de Janeiro e, se for aprovado, assinará contrato de um ano com o clube carioca. A negociação prevê opção de compra fixada em 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,18 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta.

Antes de ser emprestado ao Flamengo, o meia-atacante renovou vínculo com o River Plate até 2028. A avaliação do clube argentino é de que o negócio pode proporcionar maior espaço e minutagem a Juan Sayago, contribuindo para o seu desenvolvimento.

Flamengo Sub-20

Juan Sayago em ação pela base do River Plate (Foto: Divulgação/River Plate)

O Flamengo disputará a Copa Libertadores Sub-20, competição conquistada pelo clube em 2025. A equipe é cabeça de chave do Grupo A e terá como adversários o Independiente Medellín, o Bolívar e o Estudiantes de Mérida.

A chegada de Sayago integra o processo de reformulação das categorias de base do Flamengo para 2026. O clube promoveu saídas no elenco e vem incorporando novos nomes indicados pelo departamento de scouting.

