Flamengo acerta empréstimo de joia argentina do River Plate; veja
Juan Sayago, de 18 anos, reforçará para integrar a equipe rubro-negra sub-20
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo acertou a contratação por empréstimo do meia-atacante Juan Sayago, de 18 anos, que pertence ao River Plate. O jogador reforçará para integrar a equipe rubro-negra sub-20. A informação foi divulgada pelo "TyC Sports", da Argentina, nesta quinta-feira (12).
Relacionadas
- Futebol Internacional
James Rodríguez: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!
Futebol Internacional13/02/2026
- Lance! Biz
Relatório aponta queda no número de partidas de futebol suspeitas de manipulação
Lance! Biz13/02/2026
- Futebol Internacional
Deco critica VAR após derrota do Barcelona para o Atlético
Futebol Internacional13/02/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
De acordo com a imprensa estrangeira, Sayago realiza exames médicos no Rio de Janeiro e, se for aprovado, assinará contrato de um ano com o clube carioca. A negociação prevê opção de compra fixada em 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,18 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta.
Antes de ser emprestado ao Flamengo, o meia-atacante renovou vínculo com o River Plate até 2028. A avaliação do clube argentino é de que o negócio pode proporcionar maior espaço e minutagem a Juan Sayago, contribuindo para o seu desenvolvimento.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Flamengo Sub-20
O Flamengo disputará a Copa Libertadores Sub-20, competição conquistada pelo clube em 2025. A equipe é cabeça de chave do Grupo A e terá como adversários o Independiente Medellín, o Bolívar e o Estudiantes de Mérida.
A chegada de Sayago integra o processo de reformulação das categorias de base do Flamengo para 2026. O clube promoveu saídas no elenco e vem incorporando novos nomes indicados pelo departamento de scouting.
➡️ Aposte nas partidas do Flamengo no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias