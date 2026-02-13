Fluminense supera Flamengo e mira Palmeiras em estatística, após efeito Zubeldía

A vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Botafogo, nesta quinta-feira (12), no Maracanã, não representou apenas três pontos na tabela do Brasileirão. O triunfo com gol de placa de Lucho Acosta colocou o Fluminense como o segundo clube com mais vitórias como mandante na Série A nesta década, superando o Flamengo e encostando no Palmeiras. O ranking agora aponta: Palmeiras (65), Fluminense (64), Flamengo (63) e Atlético-MG (56).

O crescimento coincide diretamente com a chegada de Zubeldía. Desde a estreia do treinador argentino, o Tricolor soma 11 jogos e 11 vitórias em casa pelo Brasileirão, com 100% de aproveitamento, 22 gols marcados e apenas dois sofridos. No recorte geral como mandante sob o comando do técnico, são 33 pontos conquistados de 33 possíveis. A sequência inclui vitórias sobre Botafogo (duas vezes), Grêmio, Bahia, São Paulo (6 a 0), Flamengo, Atlético-MG, Internacional, Ceará, Juventude e Mirassol — todas no Maracanã.

O clássico desta rodada reforçou o padrão. Mesmo após a expulsão de Canobbio, o Fluminense manteve controle e confirmou a terceira vitória seguida sobre o rival e ampliou uma marca que já começa a ganhar peso estatístico no cenário nacional. Se mantiver o ritmo, o clube deve assumir a liderança da década ainda nesta temporada.

Dentro de campo, o cenário é igualmente consistente: desde setembro de 2025, o Tricolor construiu uma fortaleza no Maracanã. Se fora de casa ainda busca regularidade, em seus domínios o time de Zubeldía já se prova como um dos mandantes mais eficientes do país — em números e em desempenho.

Acosta faz gol de placa em Fluminense x Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/ Gazetapress)

O que vem por aí para o Fluminense?

Com a vitória sobre o Botafogo, o Fluminense vai a sete pontos e fica na segunda posição do campeonato, junto com Bahia. O Tricolor volta a campo na segunda-feira (16), para enfrentar o Bangu, às 18h (de Brasília), pela quartas de final do Campeonato Carioca.

