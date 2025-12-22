Flamengo aposta em soluções médicas para ter meio-campo dos sonhos em 2026

O Flamengo terminou a final da Copa Intercontinental, contra o PSG, com dupla de volantes formada por Saúl e De La Cruz, que entraram nas vagas de Jorginho e Pulgar. A parceria entre espanhol e uruguaio teve sucesso contra os franceses, deu dinamismo à equipe de Filipe Luís e recebeu elogios de torcedores. Dessa forma, os dois deram demonstrações de que podem ser ainda mais importantes em 2026, possivelmente disputando posição com os titulares.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Poucos rubro-negros duvidam da qualidade técnica e poder de marcação dos dois meio-campistas, mas ambos sofreram com problemas físicos ao longo da temporada. Saúl foi prejudicado por não ter feito pré-temporada: saiu das férias europeias direto para o calendário intenso do Brasil. Além disso, sente dores no calcanhar e, segundo o "ge", estuda com o clube fazer uma cirurgia no local.

No caso de De La Cruz, o problema é antigo: tem lesão crônica no joelho direito e passou a sofrer com inflamações também no joelho esquerdo. Conforme publicado pelo "ge", vai aproveitar as férias no Uruguai para fazer um procedimento médico simples, que usa substâncias do próprio corpo para estimular a cura de lesões.

continua após a publicidade

De La Cruz, do Flamengo, é perseguido por jogadores do PSG na final da Copa Intercontinental (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

➡️ Flamengo de 2019 ou 2025: compare números, opiniões e trajetórias

Portanto, o Flamengo pode fortalecer o setor de meio-campo sem recorrer ao mercado de transferências. O recondicionamento da dupla citada durante a pré-temporada será fundamental. Os jogadores rubro-negros estão de férias até a reapresentação no Ninho do Urubu, que ainda terá data definida. O atual campeão brasileiro e continental estreia no Carioca no dia 14 de janeiro, contra o Bangu, provavelmente com elenco alternativo. No dia 28, tem o primeiro compromisso do Brasileirão, diante do São Paulo.

➡️ Juninho se despede do Flamengo: 'Não é para qualquer um'

Volantes do Flamengo em 2025:

Erick Pulgar (ficou lesionado entre junho e outubro): 40 jogos / 3106 minutos

Jorginho (chegou ao clube em junho): 32 jogos / 2472 minutos

Evertton Araújo: 36 jogos / 1921 minutos

De La Cruz (sofreu com problemas físicos): 34 jogos / 1911 minutos

Allan (lesionado desde outubro): 33 jogos / 1586 minutos

Saúl Ñiguez (chegou ao clube em julho): 24 jogos / 1500 minutos

continua após a publicidade