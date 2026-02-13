Flamengo deve ter retorno importante para clássico com o Botafogo

O Flamengo encara o Botafogo neste domingo (15), às 17h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Em jogo único, quem vencer avança para a semifinal (confrontos de ida e volta). Para o clássico, o técnico Filipe Luís deve contar com o retorno de Luiz Araújo.

O atacante ficou fora dos últimos jogos do time carioca (não atua desde o dia 25 de janeiro). No empate com o Internacional por 1 a 1 e na vitória por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, o camisa 7 não ficou à disposição do treinador por conta de dores musculares na coxa direita.

Já contra o Vitória, Luiz Araújo não foi relacionado por conta de trabalho de aprimoramento físico. Nesta quinta-feira, o jogador realizou atividades ao lado dos demais companheiros de elenco, aumentando as chances de ser relacionado para o confronto contra o Botafogo.

Luiz Araújo durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Em 2025, Luiz Araújo foi um dos jogadores mais utilizados por Filipe Luís. No total, ele disputou 68 jogos, com 13 gols e 10 assistências. Ou seja, 23 participações em gols.

Números de Luiz Araújo pelo Fla

151 jogos 94 vitórias 33 empates 24 derrotas 23 gols

