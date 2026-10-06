Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo retoma o Brasileirão com estatística a favor do título

Nos últimos dez campeonatos, em sete o líder a esta altura ficou com o título

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 10:33
Favorite o Lance! no Google
Bruno Henrique, atacante do Flamengo
Flamengo de Bruno Henrique lidera o Brasileirão Série A (Foto: X/@Flamengo)

Líder do Brasileirão Série A, o Flamengo vai para as últimas dez rodadas do campeonato com uma estatística a seu favor: nas últimas dez edições, em sete o time que liderava a esta altura da competição acabou como campeão. E, em duas das outras três ocasiões, o time rubro-negro estava atrás na tabela e acabou com o título.

➡️Pedro e Samuel Lino se reapresentam ao Flamengo nesta terça; veja cronograma

Foi o que aconteceu ano passado. Ao fim da 28ª rodada do Brasileirão, o Flamengo tinha os mesmos 61 pontos do Palmeiras, mas perdia nos critérios. Ao final, o clube carioca se sagrou campeão com 79 pontos, três a mais do que o paulista.

continua após a publicidade

O Flamengo também conseguiu uma arrancada no Brasileirão Série A de 2020, que se estendeu até 2021 por causa da pandemia. Na 28ª rodada, a liderança era do São Paulo, que tinha 56 pontos. Àquela altura, o time rubro-negro ocupava a 3ª colocação, com 52. Ao fim do certame, o Flamengo foi o campeão com 71, com um ponto a mais que o Internacional. O São Paulo, por sua vez, despencou na tabela e acabou em 4º lugar, com 66.

Pedro comemora o gol marcado pelo Flamengo na vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão
Pedro é vice-líder da artilharia do Brasileirão, com 16 gols marcados até a 28ª rodada (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A outra vez em que o líder na 28ª rodada não ficou com o título foi em 2023, naquela que foi a virada mais incrível. À época, o Botafogo estava no topo com 59 pontos, mas o campeão acabaria sendo o Palmeiras, que então ocupava a 4ª colocação, com 12 pontos a menos. Ao fim, o time paulista ficou com o título ao somar 70 pontos. O Botafogo encerrou na quinta colocação, com seis a menos.

continua após a publicidade

Nas outras sete edições, todos os times que lideravam a esta altura do Campeonato Brasileiro ficaram com o título.

O Flamengo retoma o Brasileirão nesta quinta-feira (8), quando encara o Santos na Vila Belmiro, a partir das 19h30, pela 29ª rodada. O time vem de quatro vitórias seguidas e inicia a rodada com 60 pontos, três a mais que o Palmeiras. A equipe paulista recebe o Bahia no mesmo dia, a partir das 21h30.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025

Futebol Nacional

Fla e Santos: melhor do Brasil x melhor do returno

Há 2 horas
Erick Pulgar em ação pelo Flamengo

Flamengo

Gringos BR: Erick Pulgar, o 'pitbull' que conquistou o Flamengo

Há 2 horas
Samuel Lino celebra um de seus gols nos 4 a 0 do Brasil sobre a Índia

Flamengo

Pedro e Samuel Lino se reapresentam ao Flamengo nesta terça; veja cronograma

Há 5 horas
Luxemburgo durante trabalho no Corinthians

Fora de Campo

Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com Tocantins

Há 16 horas
Carlos Alberto durante jogo pelo Botafoto

Fora de Campo

Morre Carlos Alberto Dias, ex-jogador de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco

Há 18 horas
Craque do Flamengo brilha durante amistoso internacional pelo Uruguai (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Futebol Nacional

Apagão das bets: clubes tiram marcas das camisas e redes

Há 18 horas
Mais LANCE!
Jogadores durante treino do Flamengo

Flamengo esconde marca de patrocinador no uniforme após nova regra sobre bets

Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho

Flamengo se reapresenta sem convocados e inicia preparação para pegar o Santos

Anthony Valencia, do Flamengo, em amistoso do Equador

Anthony Valencia, do Flamengo, dá assistência pelo Equador, mas desperdiça pênalti

Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai

Brasileirão retorna com lesionados e recuperados após a Data Fifa

Bidon e Vitinho no confronto

Brasileirão de volta: veja as chances de título e rebaixamento do seu clube

Samuel Lino celebra um de seus gols nos 4 a 0 do Brasil sobre a Índia

Opinião: Melhor jogador do Brasil, Samuel Lino volta ainda maior ao Flamengo sem Arrascaeta

Tarcísio de Freitas posa para foto com camisa do Flamengo, com seu nome e o número 10, ao lado do prefeito de Alambari, João Paulo Carioca

Eleições 2026: saiba os times do coração dos governadores eleitos

Lázaro com a camisa laranja o Al Fayha

Ex-Flamengo e Palmeiras, Lázaro faz dois gols na Arábia

Tarcísio de freitas é reeleito governador de São Paulo

Eleições 2026: reeleito em São Paulo, Tarcísio torce para gigante do Rio

Éverson em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Everson, do Atlético, elege atacante mais difícil de enfrentar no Brasil

Pedro Henrique Paysandu Flamengo

Volante contratado pelo Flamengo se emociona em jogo do Paysandu

Igor Paixão comemorando o gol marcado contra o Ajax

Igor Paixão reafirma sonho de jogar no Flamengo e revela contatos: 'Vai acontecer'

Gabigol cercado pelas taças que conquistou no Flamengo (foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Marcos Braz defende volta de Gabigol ao Flamengo: 'Poderia se pensar'