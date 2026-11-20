Ibson guarda uma lembrança especial dos confrontos entre Flamengo e Palmeiras. Em novembro de 2008, o então camisa 7 rubro-negro marcou três gols na goleada por 5 a 2 sobre o Alviverde, no Maracanã. Dezoito anos depois, o ex-jogador comentou a disputa entre os clubes, desta vez com a possibilidade de o Rubro-Negro conquistar o título brasileiro na casa do adversário.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Ibson recordou a atuação histórica e destacou a rivalidade construída entre as equipes.

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— Sempre foi uma rivalidade muito grande. Tenho um momento especial em 2008, onde nós vencemos um jogo de 5 a 2, se não me engano, e eu pude marcar três gols — relembrou.

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A partida entre Flamengo e Palmeiras aconteceu em 16 de novembro de 2008, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos três gols de Ibson, Marcelinho Paraíba e Kléberson balançaram as redes na vitória rubro-negra. O resultado manteve o Flamengo na disputa pelas primeiras posições da competição.

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Ibson demonstra confiança no título do Flamengo contra o Palmeiras

O ex-meia também analisou a rivalidade recente entre Flamengo e Palmeiras, marcada pelo protagonismo dos dois clubes nas principais competições do futebol brasileiro.

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— A gente vê que são duas grandes equipes que vêm sempre brigando nos últimos anos em todas as competições que entram. [...] A expectativa é que o Flamengo continue à frente do Palmeiras e consiga conquistar o título desse ano — afirmou.

A equipe de Leonardo Jardim chega ao confronto direto deste sábado (21), no Nubank Parque, com seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Líder do Brasileirão com 79 pontos, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate para garantir a conquista com duas rodadas de antecedência.

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Ibson destaca jogador do Rubro-Negro

Revelado pelo Flamengo, onde chegou aos nove anos, Ibson também comparou o momento financeiro do clube com o período em que defendeu a equipe profissional. O ex-jogador destacou a transformação do Rubro-Negro e a capacidade atual de atrair grandes nomes do futebol.

— Hoje o Flamengo está essa potência, sempre foi uma potência mundial, mas agora está uma potência também financeira, que hoje todo mundo quer vir jogar no Flamengo. Na minha época era um pouco mais complicado, muitas vezes as pessoas não queriam vir; às vezes vinham pela camisa, pela torcida.

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Questionado sobre os jogadores com quem mais se identifica no elenco atual, Ibson destacou Erick Pulgar, apesar de reconhecer a importância de ídolos como Arrascaeta e Bruno Henrique.

— Eu gosto muito do Pulgar, cara. O Pulgar acho que é, para mim, o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Vem fazendo um grande ano, já vem há bastante anos no Flamengo.

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O chileno, entretanto, será desfalque do Flamengo no confronto com o Palmeiras por suspensão. Leonardo Jardim terá de buscar um substituto para o volante em um dos compromissos mais importantes da temporada.