O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, explicou a confusão envolvendo o ônibus da delegação rubro-negra durante o AeroFla desta sexta-feira (20), no Aeroporto Internacional do Galeão. Após os torcedores não conseguirem acompanhar a passagem dos jogadores, o dirigente negou que o clube tenha tentado evitar o contato com a torcida e atribuiu a mudança de percurso a uma determinação do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE).

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Segundo Boto, o Flamengo divulgou um comunicado informando que manteria a logística habitual de embarque justamente para permitir que os torcedores se deslocassem até o local por onde o ônibus deveria passar. Entretanto, já nas proximidades do aeroporto, a delegação recebeu uma orientação policial para utilizar outro acesso.

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— Nós avisámos que íamos fazer a mesma rotina de todos os dias, que é sairmos por aqui, para que a torcida se pudesse deslocar para aqui, porque não tínhamos autorização do aeroporto para fazer o que fazemos normalmente quando existe AeroFla. E nós queríamos passar pela torcida e por isso fizemos essa nota — explicou Boto.

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Flamengo contesta mudança de trajeto determinada pelo BEPE

Inicialmente, os torcedores estavam concentrados no Terminal de Cargas do Galeão, local tradicionalmente utilizado para o AeroFla. Após o comunicado do clube, a torcida se deslocou para a região do Salão Nobre, acompanhada pelo policiamento.

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O ônibus, entretanto, acabou entrando pelo Terminal de Cargas, quando os rubro-negros já haviam deixado o local.

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— A meio do caminho, quase a chegar, a polícia — por ordens da polícia, do BEPE — nós entrámos por dentro do aeroporto, fugindo da torcida, que não era de maneira nenhuma a nossa intenção fugir da torcida — afirmou o dirigente.

Em nota oficial divulgada posteriormente, o Flamengo reforçou a explicação e afirmou que a direção do futebol discordou imediatamente da mudança de percurso. Segundo o clube, houve uma intervenção para impedir que os jogadores embarcassem diretamente na aeronave, sem qualquer contato com os torcedores e profissionais de imprensa presentes.

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Como resultado, Boto e o zagueiro Danilo se dirigiram à área externa do aeroporto, onde prestaram esclarecimentos e lamentaram o desencontro.

— Não houve da nossa parte qualquer intenção de fugir à torcida. Antes pelo contrário: queríamos passar pela torcida e sentir o carinho dela — completou Boto.

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O Flamengo viajou para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque. Líder do Campeonato Brasileiro com 79 pontos, seis a mais que o rival, a equipe de Leonardo Jardim precisa apenas de um empate para conquistar o título nacional.