Flamengo deixa São Paulo para trás e se torna segundo maior pontuador do Brasileirão
Vitória sobre o Athletico fez o Rubro-Negro ultrapassar o São Paulo e assumir a vice-liderança do ranking
O Flamengo alcançou uma marca histórica no Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, na última quarta-feira (18), no Maracanã, o Rubro-Negro ultrapassou o São Paulo no ranking de pontos conquistados na história da competição e assumiu a segunda colocação. Agora, o clube carioca aparece atrás apenas do Palmeiras, seu principal concorrente nas disputas nacionais dos últimos anos.
De acordo com o levantamento do "R10 Score", que considera o período entre 1937 e 2026, o Flamengo chegou a 2.743 pontos, dois a mais que o Tricolor Paulista, que soma 2.741. O Palmeiras permanece na liderança, com 2.768 pontos. A diferença para o primeiro colocado é de apenas 25 pontos, enquanto a vantagem rubro-negra sobre o terceiro lugar é ainda mais apertada.
Vale destacar que o time paulista entra em campo nesta quinta, quando enfrenta o Fluminense às 21h30.
Mais pontos conquistados na história do Brasileirão (1937-2026): Palmeiras: 2768 Flamengo: 2743 ⬆️ São Paulo: 2741 Atlético-MG: 2680 Internacional: 2680 Corinthians: 2643 Subindo! 🇦🇴👏🏼 https://t.co/Ykylq1kwna— R10 Score (@R10Score) November 19, 2026
A conquista da vice-liderança histórica é mais um reflexo da regularidade do Flamengo no cenário nacional. Desde 2019, o clube vem ocupando as primeiras posições do Campeonato Brasileiro e acumulando campanhas de protagonismo. Nesse intervalo, levantou a taça em três oportunidades: 2019, 2020 e 2025. Em 2026, a equipe voltou a brigar pelo título e está muito próxima de conquistar mais um troféu.
O período também foi marcado pelo crescimento da rivalidade esportiva com o Palmeiras. Os dois clubes se consolidaram como protagonistas do futebol brasileiro, disputando títulos e protagonizando confrontos decisivos. Não por acaso, são justamente os dois primeiros colocados no ranking histórico de pontos do Brasileirão.
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Ranking de pontos conquistados na história do Brasileirão (1937-2026)
|Posição
|Clube
|Pontos
1º
Palmeiras
2.768
2º
Flamengo
2.743
3º
São Paulo
2.741
4º
Atlético-MG
2.680
4º
Internacional
2.680
6º
Corinthians
2.643
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