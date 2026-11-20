Flamengo chega invicto em gramados sintéticos para enfrentar o Palmeiras; veja os números
Rubro-Negro está invicto em seis jogos no ano, com cinco vitórias e 18 gols marcados
O Flamengo chega ao confronto com o Palmeiras, neste sábado (21), em uma situação curiosa. Um dos principais defensores da grama natural no futebol brasileiro, o Rubro-Negro terá pela frente justamente um dos clubes que defendem a utilização do gramado sintético. E o retrospecto recente mostra que, apesar das divergências sobre o tipo de piso, o time carioca tem conseguido grandes resultados nesse cenário.
O clube já apresentou propostas à CBF para incentivar a implementação de gramados naturais no país e tem se posicionado contra a utilização do sintético. O tema também se tornou um dos pontos de divergência entre Flamengo e Palmeiras, que defendem posições diferentes sobre as condições dos campos utilizados no futebol brasileiro.
Neste sábado, porém, a discussão ganha um ingrediente esportivo. O Flamengo visita o Palmeiras no estádio alviverde, que utiliza gramado sintético, em uma partida que pode garantir o título brasileiro ao time comandado por Leonardo Jardim. Um empate é suficiente para o Rubro-Negro ficar com a taça.
Números do Flamengo no gramado sintético em 2026
E os números do Flamengo nesse tipo de piso em 2026 chamam atenção. São seis partidas disputadas, com cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota. O aproveitamento é de 88,9%, com 18 gols marcados e apenas três sofridos.
A campanha inclui resultados expressivos. O Flamengo venceu o Atlético-MG por 4 a 0, a Chapecoense também por 4 a 0 e o Vasco por 4 a 1.
Além disso, aplicou 3 a 0 no Botafogo e venceu o rival por 2 a 1 em outro confronto. O único empate aconteceu diante do Athletico, por 1 a 1, na Arena da Baixada.
O retrospecto mostra que o gramado sintético não tem impedido o Flamengo de apresentar bons números. Pelo contrário: a equipe conseguiu construir uma sequência invicta, com média de três gols marcados por partida. O desafio diante do Palmeiras, portanto, será mais uma oportunidade de manter esse desempenho justamente em um estádio que simboliza a discussão entre os dois modelos de gramado.
Em 2025, por exemplo, venceu o próprio Palmeiras no Nubank Parque, com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas.
Jardim aponta impacto físico do sintético
Apesar dos resultados positivos, Leonardo Jardim já demonstrou preferência pela grama natural. Após a vitória por 4 a 1 sobre o Vasco, no último compromisso rubro-negro em um campo sintético, o treinador explicou que considera o piso artificial mais desgastante para os atletas.
— Eu falo que prefiro um bom gramado natural do que um bom gramado sintético. Claro que, se o gramado for ruim, eu prefiro o sintético, mas o sintético tem um impacto muito grande em termos de desgaste e recuperação. Agora, o Vasco vai ter uma dificuldade maior para recuperar para o próximo jogo. O impacto em termos físicos é muito maior do que no gramado natural — afirmou o português.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
A declaração ajuda a separar duas discussões: o desempenho esportivo e o impacto físico do piso. O Flamengo tem conseguido resultados expressivos em gramados sintéticos, mas o treinador chama atenção para o desgaste e para o tempo de recuperação dos jogadores.
📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Mais LANCE!
Ex-Flamengo e Palmeiras, Alecgol compara Pedro e Flaco López e escolhe melhor camisa 9 do Brasil
Alecssandro elogiou o centroavante rubro-negro e afirmou que ele é o melhor da posição no futebol brasileiro
Ibson relembra atuação histórica contra o Palmeiras e projeta título do Flamengo
Ex-meia lembrou goleada em 2008 e demonstrou confiança no título do Rubro-Negro
Palmeiras não vence Flamengo em casa pelo Brasileirão há quase uma década
Última vitória palmeirense aconteceu em 2017, quando venceu por 2 a 0
Com bônus milionário, River confirma valor da venda de Freitas para o Flamengo
Jogador chegou ao clube na janela do meio da temporada
Flamengo tenta superar Vasco por Lucas Rodrigues e prepara proposta ao Goiás
Rubro-Negro busca contratação de volante de 19 anos para 2027 e sinaliza oferta superior à apresentada inicialmente pelo rival
CBF divulga escala completa de arbitragem da 36ª rodada do Brasileirão; veja nomes
Rodada terá Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado entre os árbitros principais e pode definir o título do Flamengo em confronto direto com o Palmeiras
Flamengo divulga nota e prega cautela antes de decisão contra o Palmeiras pelo Brasileirão
Rubro-Negro divulgou nota oficial nesta quinta-feira (19), reforçou o foco nas três rodadas finais e comentou expectativa sobre comemoração e entrega da taça
Flamengo deixa São Paulo para trás e se torna segundo maior pontuador do Brasileirão
Vitória sobre o Athletico fez o Rubro-Negro ultrapassar o São Paulo e assumir a vice-liderança do ranking
Torcida do Flamengo mobiliza Aerofla antes de decisão contra o Palmeiras
Rubro-negros organizam concentração no Galeão a partir do meio-dia desta sexta-feira; delegação embarca às 16h para São Paulo
Sem dupla importante, Flamengo tem cinco opções para substituir titulares contra o Palmeiras
Léo Pereira e Pulgar estão suspensos e vão desfalcar o Rubro-Negro
Com jogadores de Flamengo e Liverpool, saiba quais craques jogam GTA 6
Jogo foi lançado nesta quinta-feira (18)
Vai poupar? Abel indica estratégia do Palmeiras para encarar o Flamengo
Alviverde vê rival abrir seis pontos de vantagem com três rodadas para o fim da competição, e comissão técnica avalia cenários
Flamengo não deve receber taça no estádio do Palmeiras se confirmar título
Rubro-Negro joga por um empate no Nubank Parque para faturar o Brasileirão, mas troféu deve ser entregue apenas no duelo contra a Chapecoense
Fala de Odair Hellmann irrita torcedores do Flamengo: 'Não vi'
Com o triunfo, Rubro-Negro abre boa distância em relação ao rival Palmeiras
Flamengo vê estratégia em declaração de Abel Ferreira e adota cautela nos bastidores
Diretoria rubro-negra reconhece proximidade da conquista, mas mantém cautela antes do confronto direto com o Palmeiras
Flamengo pode ser campeão na casa do Palmeiras em capítulo especial da rivalidade
Rubro-Negro pode garantir o título brasileiro em São Paulo e escrever mais um capítulo da rivalidade com o Palmeiras
Com 50 jogos, Leonardo Jardim supera sombra de Filipe Luís e tem Flamengo nas mãos
Português tem apenas quatro derrotas, consolida identidade da equipe e pode encerrar temporada com duas conquistas
Fala de Abel Ferreira sobre o Flamengo repercute: 'Não vai'
Técnico do Palmeiras reconheceu vantagem do Flamengo na liderança
ANÁLISE: Regularidade de Carrascal impressiona e fortalece Flamengo na reta final
Colombiano vive grande segundo semestre e se firma como peça importante na reta decisiva