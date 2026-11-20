O Flamengo chega ao confronto com o Palmeiras, neste sábado (21), em uma situação curiosa. Um dos principais defensores da grama natural no futebol brasileiro, o Rubro-Negro terá pela frente justamente um dos clubes que defendem a utilização do gramado sintético. E o retrospecto recente mostra que, apesar das divergências sobre o tipo de piso, o time carioca tem conseguido grandes resultados nesse cenário.

O clube já apresentou propostas à CBF para incentivar a implementação de gramados naturais no país e tem se posicionado contra a utilização do sintético. O tema também se tornou um dos pontos de divergência entre Flamengo e Palmeiras, que defendem posições diferentes sobre as condições dos campos utilizados no futebol brasileiro.

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Neste sábado, porém, a discussão ganha um ingrediente esportivo. O Flamengo visita o Palmeiras no estádio alviverde, que utiliza gramado sintético, em uma partida que pode garantir o título brasileiro ao time comandado por Leonardo Jardim. Um empate é suficiente para o Rubro-Negro ficar com a taça.

Números do Flamengo no gramado sintético em 2026

E os números do Flamengo nesse tipo de piso em 2026 chamam atenção. São seis partidas disputadas, com cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota. O aproveitamento é de 88,9%, com 18 gols marcados e apenas três sofridos.

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Números do Flamengo em gramado sintético em 2026 (Foto: Arte/Lance!)

A campanha inclui resultados expressivos. O Flamengo venceu o Atlético-MG por 4 a 0, a Chapecoense também por 4 a 0 e o Vasco por 4 a 1.

Pedro comemora gol contra o Vasco (Foto: Peter Ilicciev/Agência Enquadrar/Folhapress)

Além disso, aplicou 3 a 0 no Botafogo e venceu o rival por 2 a 1 em outro confronto. O único empate aconteceu diante do Athletico, por 1 a 1, na Arena da Baixada.

O retrospecto mostra que o gramado sintético não tem impedido o Flamengo de apresentar bons números. Pelo contrário: a equipe conseguiu construir uma sequência invicta, com média de três gols marcados por partida. O desafio diante do Palmeiras, portanto, será mais uma oportunidade de manter esse desempenho justamente em um estádio que simboliza a discussão entre os dois modelos de gramado.

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Em 2025, por exemplo, venceu o próprio Palmeiras no Nubank Parque, com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas.

Arrascaeta em Palmeiras x Flamengo em 2025 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Jardim aponta impacto físico do sintético

Apesar dos resultados positivos, Leonardo Jardim já demonstrou preferência pela grama natural. Após a vitória por 4 a 1 sobre o Vasco, no último compromisso rubro-negro em um campo sintético, o treinador explicou que considera o piso artificial mais desgastante para os atletas.

— Eu falo que prefiro um bom gramado natural do que um bom gramado sintético. Claro que, se o gramado for ruim, eu prefiro o sintético, mas o sintético tem um impacto muito grande em termos de desgaste e recuperação. Agora, o Vasco vai ter uma dificuldade maior para recuperar para o próximo jogo. O impacto em termos físicos é muito maior do que no gramado natural — afirmou o português.

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A declaração ajuda a separar duas discussões: o desempenho esportivo e o impacto físico do piso. O Flamengo tem conseguido resultados expressivos em gramados sintéticos, mas o treinador chama atenção para o desgaste e para o tempo de recuperação dos jogadores.

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