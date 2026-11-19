Torcida do Flamengo mobiliza Aerofla antes de decisão contra o Palmeiras
Rubro-negros organizam concentração no Galeão a partir do meio-dia desta sexta-feira; delegação embarca às 16h para São Paulo
A torcida do Flamengo prepara mais um Aerofla para apoiar o elenco antes de uma partida decisiva. Os rubro-negros estão mobilizando um encontro no Aeroporto Internacional do Galeão, nesta sexta-feira, a partir do meio-dia, para acompanhar a saída da delegação rumo a São Paulo, onde o time enfrenta o Palmeiras no sábado.
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O confronto é tratado como uma final antecipada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa de apenas um empate diante do rival para conquistar o título nacional, em um duelo que reúne os dois principais concorrentes na reta decisiva da competição.
Horário e local do Aerofla do Flamengo
A concentração organizada pelos torcedores está marcada para as 12h desta sexta-feira, no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.
A programação do elenco prevê treino no Ninho do Urubu às 11h. Após a atividade, os jogadores seguirão para o aeroporto. O voo da delegação rubro-negra para São Paulo está previsto para as 16h.
A mobilização acontece durante o feriado no Rio de Janeiro, e a expectativa é de grande presença de torcedores para incentivar o time antes do embarque.
Flamengo terá apoio da torcida antes de decisão
O Aerofla já se tornou uma tradição da torcida em momentos importantes da temporada, com manifestações de apoio ao elenco antes de viagens para jogos decisivos.
No ano passado, os rubro-negros também organizaram uma grande mobilização antes da final da Libertadores contra o próprio Palmeiras. Agora, novamente diante do rival paulista, a Nação prepara uma demonstração de apoio na véspera de uma partida que pode garantir mais um título brasileiro.
Serviço: Aerofla do Flamengo
- Data: sexta-feira (20)
- Horário: a partir das 12h
- Local: Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro
- Embarque da delegação: previsto para as 16h
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