Sem dupla importante, Flamengo tem cinco opções para substituir titulares contra o Palmeiras
Léo Pereira e Pulgar estão suspensos e vão desfalcar o Rubro-Negro
Leonardo Jardim terá de modificar dois dos setores mais consolidados do Flamengo para enfrentar o Palmeiras. Léo Pereira e Erick Pulgar receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Athletico, nesta quarta-feira (18), e cumprirão suspensão no confronto que pode garantir o título brasileiro ao Rubro-Negro.
Na defesa, Danilo surge como principal candidato à vaga de Léo Pereira em Palmeiras x Flamengo. Recuperado de duas fraturas na mandíbula, o experiente zagueiro voltou a ser relacionado contra o Athletico, mas não saiu do banco de reservas. Vitão é outra alternativa à disposição da comissão técnica.
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Com a ausência de Pulgar, Saúl e Evertton Araújo são opções para manter a estrutura com dois volantes, e Lucas Paquetá pode conferir características mais ofensivas ao meio-campo rubro-negro, com Jorginho mais recuado.
O espanhol leva vantagem pela experiência e pela qualidade na circulação da bola. Evertton Araújo, por sua vez, oferece maior capacidade de marcação e proteção à defesa.
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Jardim comenta possíveis substitutos no Flamengo para o jogo contra o Palmeiras
Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Athletico, Leonardo Jardim confirmou que avaliará as alternativas durante os próximos dias de preparação. O português também explicou por que não utilizou Paquetá no Maracanã, apesar de o meia estar recuperado de uma lesão no joelho.
— O Paquetá teve uma integração nos últimos dias e não o coloquei hoje porque, até o jogo de sábado, temos mais três dias. Isso vai me permitir fazer uma gestão de quem vai jogar ali. Pode ser o Evertton, o Paquetá ou o Saúl. Vamos ver.
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Com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, o Flamengo precisa apenas de um empate no confronto deste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, para conquistar o Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência.
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