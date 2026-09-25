Flamengo e Palmeiras estão classificados para as semifinais da Libertadores e podem disputar, pela terceira vez nos últimos anos, a final do torneio. Quem abordou o tema foi José Boto, diretor do clube carioca. O dirigente rubro-negro respondeu sobre uma possível decisão entre técnicos portugueses, Leonardo Jardim e Abel Ferreira, e enalteceu o treinador do clube paulista pelo período que está no Brasil.

— Seria muito especial. Gostaria que se repetisse e que, desta vez, voltasse outra vez para nós, para o Leonardo, e que o Abel ficasse mais um ano sem ganhar. Ele já ganhou bastante e tem um currículo invejável no Brasil. Vou-vos dizer uma coisa: depois de dois anos no Brasil, alguém aguentar seis como ele aguentou é preciso ter uma resiliência muito grande. Tiro o chapéu por isso — disse José Boto, diretor de futebol do Flamengo, durante participação no Portugal Football Summit 2026, no país europeu.

Boto, do Flamengo, elogia Abel, do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)<br>

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram na final da Libertadores de 2021 e 2025. Na primeira, o time paulista venceu, com gol de Deyverson na prorrogação. Já no ano passado, o Rubro-Negro levou a melhor, com gol marcado por Danilo.

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Flamengo e Palmeiras na Libertadores de 2026

O Flamengo encara o Estudiantes nas semifinais, com o primeiro jogo em La Plata, na Argentina. Já o Palmeiras enfrenta o Fluminense. A partida de ida será no Rio, no Maracanã.

Confira as datas e horários das semifinais da Libertadores

Semifinal Jogo de ida Data/Hora Local Jogo de volta Data/Hora Local Fluminense x Palmeiras Fluminense x Palmeiras 14/10 – 21h30 Rio de Janeiro Palmeiras x Fluminense 21/10 – 21h30 São Paulo Estudiantes x Flamengo Estudiantes x Flamengo 15/10 – 21h30 La Plata Flamengo x Estudiantes 22/10 – 21h30 Rio de Janeiro

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