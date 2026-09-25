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Boto projeta final entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores e elogia Abel: 'Tiro chapéu'

Diretor português comentou a possibilidade de uma nova decisão na Libertadores

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 14:51
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Com um jogador a mais, o Palmeiras venceu o Flamengo 3 x 0 no Maracanã
Abel Ferreira ao lado de Jardim (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Flamengo e Palmeiras estão classificados para as semifinais da Libertadores e podem disputar, pela terceira vez nos últimos anos, a final do torneio. Quem abordou o tema foi José Boto, diretor do clube carioca. O dirigente rubro-negro respondeu sobre uma possível decisão entre técnicos portugueses, Leonardo Jardim e Abel Ferreira, e enalteceu o treinador do clube paulista pelo período que está no Brasil.

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— Seria muito especial. Gostaria que se repetisse e que, desta vez, voltasse outra vez para nós, para o Leonardo, e que o Abel ficasse mais um ano sem ganhar. Ele já ganhou bastante e tem um currículo invejável no Brasil. Vou-vos dizer uma coisa: depois de dois anos no Brasil, alguém aguentar seis como ele aguentou é preciso ter uma resiliência muito grande. Tiro o chapéu por isso — disse José Boto, diretor de futebol do Flamengo, durante participação no Portugal Football Summit 2026, no país europeu.

Abel Ferreira bate palmas na vitória do Palmeiras sobre a LDU
Boto, do Flamengo, elogia Abel, do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)<br>

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram na final da Libertadores de 2021 e 2025. Na primeira, o time paulista venceu, com gol de Deyverson na prorrogação. Já no ano passado, o Rubro-Negro levou a melhor, com gol marcado por Danilo.

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Flamengo e Palmeiras na Libertadores de 2026

O Flamengo encara o Estudiantes nas semifinais, com o primeiro jogo em La Plata, na Argentina. Já o Palmeiras enfrenta o Fluminense. A partida de ida será no Rio, no Maracanã.

Confira as datas e horários das semifinais da Libertadores

SemifinalJogo de idaData/HoraLocalJogo de voltaData/HoraLocal

Fluminense x Palmeiras

Fluminense x Palmeiras

14/10 – 21h30

Rio de Janeiro

Palmeiras x Fluminense

21/10 – 21h30

São Paulo

Estudiantes x Flamengo

Estudiantes x Flamengo

15/10 – 21h30

La Plata

Flamengo x Estudiantes

22/10 – 21h30

Rio de Janeiro

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