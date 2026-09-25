Boto projeta final entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores e elogia Abel: 'Tiro chapéu'
Diretor português comentou a possibilidade de uma nova decisão na Libertadores
Flamengo e Palmeiras estão classificados para as semifinais da Libertadores e podem disputar, pela terceira vez nos últimos anos, a final do torneio. Quem abordou o tema foi José Boto, diretor do clube carioca. O dirigente rubro-negro respondeu sobre uma possível decisão entre técnicos portugueses, Leonardo Jardim e Abel Ferreira, e enalteceu o treinador do clube paulista pelo período que está no Brasil.
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— Seria muito especial. Gostaria que se repetisse e que, desta vez, voltasse outra vez para nós, para o Leonardo, e que o Abel ficasse mais um ano sem ganhar. Ele já ganhou bastante e tem um currículo invejável no Brasil. Vou-vos dizer uma coisa: depois de dois anos no Brasil, alguém aguentar seis como ele aguentou é preciso ter uma resiliência muito grande. Tiro o chapéu por isso — disse José Boto, diretor de futebol do Flamengo, durante participação no Portugal Football Summit 2026, no país europeu.
Flamengo e Palmeiras se enfrentaram na final da Libertadores de 2021 e 2025. Na primeira, o time paulista venceu, com gol de Deyverson na prorrogação. Já no ano passado, o Rubro-Negro levou a melhor, com gol marcado por Danilo.
Flamengo e Palmeiras na Libertadores de 2026
O Flamengo encara o Estudiantes nas semifinais, com o primeiro jogo em La Plata, na Argentina. Já o Palmeiras enfrenta o Fluminense. A partida de ida será no Rio, no Maracanã.
Confira as datas e horários das semifinais da Libertadores
|Semifinal
|Jogo de ida
|Data/Hora
|Local
|Jogo de volta
|Data/Hora
|Local
Fluminense x Palmeiras
Fluminense x Palmeiras
14/10 – 21h30
Rio de Janeiro
Palmeiras x Fluminense
21/10 – 21h30
São Paulo
Estudiantes x Flamengo
Estudiantes x Flamengo
15/10 – 21h30
La Plata
Flamengo x Estudiantes
22/10 – 21h30
Rio de Janeiro
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