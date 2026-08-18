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Patrocinador do Palmeiras vai à Gávea e se reúne com Flamengo; veja imagens

Empresário esteve na sede rubro-negra e publicou pistas nas redes sociais sobre parceria

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 14:34
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Postagem do CEO da Cimed sobre o Flamengo
Postagem do CEO da Cimed sobre o Flamengo (Foto: Reprodução)

O Flamengo teve uma reunião com o empresário João Adibe, CEO da Cimed, na última segunda-feira (17), na Gávea, sede social do Rubro-Negro. O encontro tratou de um possível novo acordo entre o clube e a empresa farmacêutica, que também patrocina Palmeiras e Cruzeiro, mas o assunto ainda é mantido em sigilo dentro do Rubro-Negro.

Antes da confirmação da reunião, o empresário havia publicado uma série de pistas nas redes sociais. Em uma delas, afirmou que teria uma reunião no "Flamengo", sem esclarecer se fazia referência ao bairro do Rio de Janeiro ou ao clube.

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Pouco depois, João Adibe publicou fotos que aumentaram a expectativa sobre um possível acordo. Em duas delas, apareceu com uma camisa do Flamengo personalizada com seu nome nas costas. Em outra, segurava uma caixa do clube em frente à entrada da sede social.

Postagem do CEO da Cimed sobre o Flamengo
Postagem do CEO da Cimed sobre o Flamengo (Foto: Reprodução)

CEO da Cimed dá novas pistas sobre parceria com o Flamengo

As movimentações continuaram nas redes sociais. Em uma das publicações, o empresário compartilhou uma tabela de classificação do Brasileirão e substituiu os nomes de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, que ocupavam as primeiras posições, por "CMD", sigla da empresa.

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Postagem Cimed
Postagem Cimed (Foto: Reprodução)

Na tarde desta terça-feira, Adibe voltou a publicar sobre o assunto. Desta vez, compartilhou um vídeo criado por inteligência artificial em que aparece caminhando com a camisa da Cimed, seguido por porcos, raposas e urubus, mascotes de Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, respectivamente.

Na legenda, escreveu: "Time Cimed não para de crescer".

Reunião aconteceu na Gávea

A reportagem do Lance! apurou que o empresário esteve, de fato, na Gávea nesta terça-feira e se reuniu com integrantes da diretoria do Flamengo. O encontro aconteceu para tratar do tema, mas os detalhes da conversa ainda são mantidos sob sigilo.

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Ainda não há informações públicas sobre o formato ou os valores de uma eventual parceria entre Flamengo e Cimed.

Além de Palmeiras e Cruzeiro, a empresa do ramo farmacêutico também patrocina a Seleção Brasileira.

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