Análise: Jorginho, do Flamengo, segue passos de Filipe Luís e mostra vocação para ser técnico
Volante exerce papel de liderança dentro de campo e já admitiu ter uma vocação para a carreira de treinador
Uma foto de Jorginho ao lado de Saúl poderia passar despercebida para quem não conhece a trajetória dos dois. Mas há um detalhe curioso: a imagem mais recente, no Flamengo, parece uma repetição de outra registrada anos atrás, quando os dois ainda estavam no Chelsea. Nas duas, o brasileiro dá instruções ao espanhol, orienta seu posicionamento e exerce um papel que vai além daquele esperado de um jogador.
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O tempo passou, os clubes mudaram, mas uma característica permaneceu. Jorginho continua parecendo um treinador dentro de campo. E, nesse aspecto, a comparação com Filipe Luís se torna inevitável.
Desde que chegou ao Flamengo, em 2019, o ex-lateral já carregava essa característica. Orientava companheiros, discutia posicionamentos, antecipava situações e participava do jogo como alguém que enxergava a partida de uma perspectiva diferente. Não era apenas um jogador experiente: havia nele uma vocação para comandar.
Hoje, já como treinador, Filipe Luís é a prova de que aquela característica não era apenas uma impressão. Jorginho parece seguir por um caminho parecido.
O "algo natural" que Jorginho já identificava
O mais interessante é que isso não surgiu agora. Quando foi apresentado pelo Flamengo, no meio do ano passado, Jorginho foi questionado sobre a possibilidade de se tornar treinador. A resposta, naquele momento, chamou atenção justamente porque ele já reconhecia dentro de si algo que hoje fica cada vez mais evidente.
"É algo que vem se desenvolvendo muito dentro de mim e sempre senti que tinha esse 'algo natural' para seguir essa carreira."
Jorginho explicou que já havia começado a fazer qualificações e que teve uma experiência treinando garotos de 13 e 14 anos. Gostou. Mas também deixou claro que não era algo para o presente. E não é.
O volante não pensa em aposentadoria agora. Pelo contrário. Foi campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Flamengo e se tornou uma peça fundamental da equipe de Leonardo Jardim.
A questão é que, enquanto continua sendo jogador, seu comportamento já oferece pistas sobre o que pode fazer quando chegar o momento de pendurar as chuteiras.
"Ele é um treinador dentro do campo"
Se a comparação com Filipe Luís poderia ser tratada apenas como uma percepção, Emerson Royal, companheiro de Jorginho no Flamengo, tratou de dar um peso diferente à discussão.
Em entrevista ao podcast "Pod Boa", o lateral contou como Jorginho interfere diretamente no posicionamento dos companheiros durante as partidas.
"Irmão, ele posiciona todo mundo. 'Royal, tá muito alto, baixa um pouco mais, o cara tá te pressionando'. E assim, tipo, tá aqui, aí a bola tá, o jogo tá rolando, aí ele já pega, já toca, já posiciona."
Royal relatou que Jorginho também lê as circunstâncias da jogada e questiona decisões tomadas pelos companheiros. Em determinado jogo, por exemplo, o volante cobrou o lateral por um passe que, na avaliação dele, colocaria Luiz Araújo em uma situação ruim.
"Ele já está lendo o porquê do seu posicionamento, se você vai ter a vantagem ou não na jogada. Ele é um treinador dentro do campo", resumiu Royal.
A declaração encaixa perfeitamente no que se vê em campo.
No gol de Pedro contra o RB Bragantino, Jorginho não foi apenas o jogador que apareceu para finalizar a cobrança de escanteio. Antes da bola ser colocada em jogo, ele sinalizou para Arrascaeta, indicando o primeiro pau. O uruguaio respondeu com um gesto e Jorginho confirmou com o sinal de positivo.
Na sequência, o escanteio foi cobrado no local indicado. Jorginho desviou e Pedro marcou. É um pequeno detalhe, mas representa muito do jogador que ele se tornou.
DE NOVO O FLAMENGO ENCONTRA ENCONTRA UM GOL COM A TORCIDA CANTANDO MENGOOOOOO— Vinizzera 🫀⚽️ (@vinizzera00) September 21, 2026
Absurdo!#flamengo #pedro #mengão #brasileirão pic.twitter.com/ALXx5LmpdM
Até ao lado de Jardim
A postura também aparece longe da bola rolando. Durante a parada técnica na vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, pela Libertadores, em maio deste ano, Jorginho apareceu ao lado de Leonardo Jardim, dando instruções a Carrascal.
O Jorginho é um verdadeiro técnico e capitão dentro de Campo..— FlamenGOL (@FlamenGOL_81) May 21, 2026
Esse aí será nosso Futuro Filipe Luis: pic.twitter.com/aYCS9Pse8o
A cena ajuda a explicar por que a comparação com Filipe Luís ganha força. O ex-treinador do Flamengo também era esse jogador que participava ativamente da organização da equipe, conversava com companheiros e parecia enxergar o jogo alguns passos à frente.
Jorginho ainda está do outro lado da linha. É jogador. E, neste momento, um jogador importante para o Flamengo. Mas os sinais estão espalhados.
Da transmissão para o campo, e do campo para o futuro
Durante a Copa do Mundo deste ano, Jorginho também experimentou outro ambiente que exige leitura de jogo: foi comentarista da "GeTV".
A experiência reforçou uma característica que já aparece no gramado. Fora dele, também demonstrou conhecimento e capacidade de interpretar situações da partida. Depois, resumiu a experiência:
"Foi uma experiência muito bacana. Eu gosto de aprender e viver experiências diferentes. Foi algo muito positivo para mim."
Talvez seja cedo para falar em sucessão ou em aposentadoria. E seria errado transformar uma característica em uma certeza sobre o futuro. Mas Filipe Luís mostra que esse caminho existe. Aliás, Filipe também foi comentarista em Copa do Mundo (2022).
Ele foi campeão pelo Flamengo como jogador, construiu uma trajetória vencedora como treinador e hoje dá os primeiros passos da carreira na Europa. Jorginho, enquanto isso, ainda tem muito a viver dentro das quatro linhas e não demonstra pressa para sair delas.
Só que existe algo que parece acompanhar o ítalo-brasileiro desde muito antes de vestir a camisa do Flamengo.
O "algo natural" de pensar o jogo, orientar companheiros e, de certa forma, comandar.
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