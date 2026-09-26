Flamengo domina ranking de público e estabelece recorde no Brasileirão
Rubro-Negro supera a própria marca de 2025 e registra a maior média de público
O Flamengo não lidera apenas o Brasileirão dentro de campo. Ao término da 28ª rodada, o Rubro-Negro também aparece no topo de um ranking que ajuda a dimensionar a força de sua torcida nas arquibancadas: a maior média de público da história do torneio desde o início dos pontos corridos, em 2003.
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Em 2026, o Flamengo registra média de 62.467 torcedores por partida, superando a marca estabelecida pelo próprio clube na temporada passada, quando levou 62.287 pessoas por jogo aos estádios.
A diferença pode parecer pequena, mas ganha outra dimensão quando o ranking histórico é observado. Das sete maiores médias de público do Brasileirão nos pontos corridos, todas pertencem ao Flamengo. Isso também passa, evidentemente, pela capacidade do Maracanã, que pode receber até 73.609 pessoas.
A marca atual também supera outras temporadas de enorme mobilização da torcida rubro-negra. O clube registrou médias de 59.285 torcedores em 2019, 57.984 em 2023, 54.599 em 2022, 53.893 em 2024 e 51.224 em 2018. O levantamento foi publicado, inicialmente, pelo jornalista Rodolfo Rodrigues.
Maiores médias de público do Brasileirão nos pontos corridos
- Flamengo — 2026: 62.467
- Flamengo — 2025: 62.287
- Flamengo — 2019: 59.285
- Flamengo — 2023: 57.984
- Flamengo — 2022: 54.599
- Flamengo — 2024: 53.893
- Flamengo — 2018: 51.224
- Cruzeiro — 2025: 44.089
- Corinthians — 2024: 43.869
- São Paulo — 2023: 43.837
- Atlético-MG — 2021: 42.300
- Flamengo — 2009: 41.553
- Flamengo — 2008: 40.694
- Corinthians — 2025: 40.245
- Corinthians — 2017: 40.007
Flamengo domina ranking histórico
O domínio rubro-negro fica ainda mais evidente quando os números são colocados lado a lado. Depois das sete marcas do Flamengo, o primeiro clube a aparecer é o Cruzeiro, com 44.089 torcedores por partida em 2025. Na sequência estão Corinthians, com 43.869 em 2024, e São Paulo, com 43.837 em 2023.
A distância mostra a dimensão do feito rubro-negro. A média atual do Flamengo está mais de 18 mil torcedores acima da primeira marca de outro clube que aparece no ranking.
Uma relação que cresce com o tempo
O cenário também reforça uma tendência que acompanha o Flamengo nos últimos anos. Desde 2018, o clube aparece sete vezes entre as maiores médias da história dos pontos corridos. E, desde 2019, todas as cinco maiores marcas pertencem ao Rubro-Negro.
A média de 2026 ainda pode sofrer alterações até o fim do campeonato, mas, ao término da 28ª rodada, o Flamengo já alcançou o maior número registrado na era dos pontos corridos. É mais um indicador da dimensão que a torcida tem exercido na temporada.
Enquanto o time de Leonardo Jardim briga pela liderança do Brasileirão e por uma vaga na decisão da Libertadores, as arquibancadas seguem acompanhando o clube em números históricos.
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