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Veja como foram os jogadores do Flamengo nos amistosos de Uruguai e Equador

Arrascaeta e Valencia entraram no segundo tempo, enquanto Varela ficou no banco

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 12:31
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O Flamengo teve três jogadores envolvidos nos amistosos de Uruguai e Equador nesta quarta-feira (24), pela Data Fifa. Arrascaeta, Varela e Anthony Valencia foram relacionados para as partidas, mas apenas o meia e o atacante entraram em campo.

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No 3 a 1 do Japão sobre o Uruguai, no Estádio Miyagi, Arrascaeta começou no banco de reservas e entrou aos 22 minutos do segundo tempo. O meia atuou por 28 minutos e teve uma atuação apagada. Varela, por sua vez, permaneceu no banco durante toda a partida.

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Arrascaeta, do Flamengo, em amistoso do Uruguai
Arrascaeta, do Flamengo, em amistoso do Uruguai (Foto: Divulgação/AUF)

Já no 3 a 0 da Coreia do Sul sobre o Equador, no Suwon World Cup Stadium, Valencia também começou entre os reservas. O atacante entrou aos 29 minutos da segunda etapa e disputou 16 minutos. Também não fez uma grande partida.

Gonzalo Plata, que também havia sido convocado pelo Equador, foi cortado por lesão e não participa dos amistosos.

Com jogadores do Flamengo à disposição, Brasil entra em campo nesta sexta

A Data Fifa ainda terá outro jogo com jogadores do Flamengo nesta semana. A Seleção Brasileira enfrenta a Austrália nesta sexta-feira, às 7h (horário de Brasília), em Townsville. Pedro e Samuel Lino começam no banco de reservas e são opções para o técnico Carlo Ancelotti durante a partida.

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Veja quais serão os outros jogos que terão nomes do Flamengo na Data Fifa

Brasil 🟢🟡

29/09 - 7h
Austrália x Brasil

03/10 - 11h
Índia x Brasil

Uruguai 🔵⚪

24/09 - 7h05
Japão x Uruguai

28/09 - 8h
Coreia do Sul x Uruguai

06/10 - 10h30
Índia x Uruguai

Equador 🟡🔵

24/09 - 8h Coreia do Sul x Equador
01/10 - 7h10 Japão x Equador

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