Veja como foram os jogadores do Flamengo nos amistosos de Uruguai e Equador
Arrascaeta e Valencia entraram no segundo tempo, enquanto Varela ficou no banco
O Flamengo teve três jogadores envolvidos nos amistosos de Uruguai e Equador nesta quarta-feira (24), pela Data Fifa. Arrascaeta, Varela e Anthony Valencia foram relacionados para as partidas, mas apenas o meia e o atacante entraram em campo.
No 3 a 1 do Japão sobre o Uruguai, no Estádio Miyagi, Arrascaeta começou no banco de reservas e entrou aos 22 minutos do segundo tempo. O meia atuou por 28 minutos e teve uma atuação apagada. Varela, por sua vez, permaneceu no banco durante toda a partida.
Já no 3 a 0 da Coreia do Sul sobre o Equador, no Suwon World Cup Stadium, Valencia também começou entre os reservas. O atacante entrou aos 29 minutos da segunda etapa e disputou 16 minutos. Também não fez uma grande partida.
Gonzalo Plata, que também havia sido convocado pelo Equador, foi cortado por lesão e não participa dos amistosos.
Com jogadores do Flamengo à disposição, Brasil entra em campo nesta sexta
A Data Fifa ainda terá outro jogo com jogadores do Flamengo nesta semana. A Seleção Brasileira enfrenta a Austrália nesta sexta-feira, às 7h (horário de Brasília), em Townsville. Pedro e Samuel Lino começam no banco de reservas e são opções para o técnico Carlo Ancelotti durante a partida.
Veja quais serão os outros jogos que terão nomes do Flamengo na Data Fifa
Brasil 🟢🟡
29/09 - 7h
Austrália x Brasil
03/10 - 11h
Índia x Brasil
Uruguai 🔵⚪
24/09 - 7h05
Japão x Uruguai
28/09 - 8h
Coreia do Sul x Uruguai
06/10 - 10h30
Índia x Uruguai
Equador 🟡🔵
24/09 - 8h Coreia do Sul x Equador
01/10 - 7h10 Japão x Equador
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Flamengo
Estudiantes define estádio para jogo contra o Flamengo pela semifinal da LibertadoresHá 13 minutos
Flamengo
Como o Flamengo tirou a vantagem do Palmeiras e virou líder do BrasileirãoHá 8 horas
Flamengo
Flamengo e Jardim são multados pela Conmebol; entendaHá 16 horas
Futebol Nacional
Flamengo e Palmeiras participarão da Messi Cup 2026; confiraHá 17 horas
Fora de Campo
Pulgar, do Flamengo, é criticado por ídolo chileno: 'Muito frágil'Há 18 horas
Flamengo
Enquete: quais estrangeiros do Flamengo você naturalizaria brasileiros?Há 21 horas
Mais LANCE!