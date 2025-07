Após a eliminação no Mundial de Clubes diante do Bayern de Munique, o Flamengo volta aos treinamentos neste sábado (5), às 9h30 (de Brasília), no CT Ninho do Urubu. A reapresentação encerra o período de cinco dias de folga concedido ao elenco rubro-negro pela comissão técnica, que liberou os jogadores ainda no dia seguinte à derrota por 4 a 2 para os alemães, no último domingo (29).

continua após a publicidade

➡️ Janela do Flamengo aponta para mudanças no setor ofensivo

De acordo com o clube, os atletas tiveram folga entre terça (1) e sexta-feira (4). O retorno acontece com o foco total na sequência da temporada, que tem como prioridade a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. No Brasileirão, o Flamengo é o atual líder, com 24 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, mas com vantagem no saldo de gols.

➡️ Por que Pedro não joga? Entenda a situação do atacante no Flamengo

O próximo compromisso do Flamengo está marcado para o dia 12 de julho, contra o São Paulo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está prevista para as 16h30 (de Brasília). A equipe busca manter a liderança e embalar na briga pelo título nacional.

continua após a publicidade

Pulgar desfalca o time após cirurgia no pé

O Flamengo terá um importante desfalque para os próximos compromissos. O meio-campista Erick Pulgar passou por cirurgia nesta quinta-feira (3), no Chile, para correção de uma lesão no quinto metatarso do pé direito, sofrida durante a partida contra o Bayern de Munique. Segundo o clube, o procedimento ocorreu conforme o planejado e sem intercorrências.

Momento da lesão de Pulgar durante Flamengo x Bayern de Munique (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O médico do Flamengo, Dr. Fernando Sassaki, acompanhou de perto a operação, realizada pelo Dr. Cristian Ortiz, e confirmou o sucesso da intervenção após análise do raio-x pós-operatório. Pulgar permanecerá em repouso programado no Chile nos próximos dias e, em seguida, retornará ao Rio de Janeiro para dar continuidade ao tratamento com o Departamento Médico rubro-negro. Ainda não há prazo oficial para o retorno do jogador aos gramados.