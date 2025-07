Flamengo é condenado em processo movido por ex-segurança do Ninho

O ex-segurança Benedito Ferreira venceu o Flamengo na Justiça do Trabalho e terá de ser reintegrado ao quadro de funcionários em até cinco dias. A decisão também determina o pagamento de R$ 100 mil por dano moral, R$ 500 mil por dano material e pensão vitalícia até os 78 anos, totalizando cerca de R$ 600 mil ao profissional. As informações são do portal "Ge".

O clube pode recorrer em pouco mais de uma semana, enquanto o departamento jurídico analisa a sentença e eventuais recursos. Benedito foi demitido em 2022 e atuou no resgate de pelo menos três vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, que, em fevereiro de 2019, provocou a morte de dez jovens da base rubro‑negra.

Segundo laudo pericial, o ex-segurança desenvolveu Transtorno Depressivo, Transtorno de Adaptação e Transtorno de Pânico, estando “inapto com restrição para o laboro que exercia na Reclamada ou quaisquer outros similares”.

"De forma categórica", como destacado pelo juiz, o documento atestou que o quadro clínico de Benedito é de “origem ocupacional” e comprovou nexos causal e concausal entre as patologias diagnosticadas e o trabalho exercido no Flamengo. Além disso, a demissão do segurança foi considerada "ato ilícito", pois o clube estava "ciente de que o obreiro estava em tratamento médico da lesão sofrida".

