Globo fecha com ex-Flamengo e Palmeiras para atuar como comentarista

O ex-lateral Egídio, formado na base do Flamengo e recém-aposentado do futebol, passou a integrar a equipe de comentaristas do Grupo Globo durante o Mundial de Clubes. Ele participa de forma pontual e atua como freelancer, contribuindo principalmente com os programas “Tá na Área” e “Panela sportv”.

Egídio foi escalado para substituir profissionais fixos da emissora e dividirá espaço com nomes como Fred e André no “Panela sportv”. Até o momento, não participou de transmissões de jogos. Nas redes sociais, tem compartilhado registros de suas aparições como comentarista.

Ao longo da carreira, Egídio acumulou passagens por clubes como Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense, Coritiba e Vitória. Conquistou dois Campeonatos Brasileiros com o Cruzeiro (2013 e 2014) e venceu o Brasileirão de 2016 e a Copa do Brasil de 2015 com o Palmeiras. Também fez parte do elenco do Cruzeiro campeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018. Teve uma breve experiência na Europa, quando atuou pelo Dnipro, da Ucrânia.

Natural do Rio de Janeiro, estreou profissionalmente em 2007. No início da trajetória, enfrentou forte concorrência no elenco do Flamengo e passou por empréstimos para clubes como Vitória, Paraná, Ceará e Goiás, até deixar o Rubro-Negro em definitivo em 2012.

Egídio também concluiu o curso de treinadores da CBF e revelou ter sido sondado por Felipe Melo para, futuramente, ser seu auxiliar técnico. A atuação como comentarista representa o início de uma nova fase profissional após sua aposentadoria dos gramados.

