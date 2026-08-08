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Clube português anuncia contratação de Rayan Lucas, do Flamengo

Volante deixa o Rubro-Negro em definitivo e vai para clube de Vini Jr

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 13:13
Atualizado há 1 minutos
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O Alverca, de Portugal, que tem ligação com Vini Jr, anunciou a contratação de Rayan Lucas, do Flamengo. O volante, de 21 anos, assinou com o clube europeu por quatro anos. Revelado pelo Rubro-Negro e com vínculo até 2028, o jovem, sobrevivente do incêndio no Ninho do Urubu e campeão da Libertadores Sub-20, praticamente não teve espaço com o técnico Leonardo Jardim.

O Flamengo não receberá pela negociação, mas permanecerá com 50% dos direitos econômicos do atleta.

Em junho de 2025, Rayan Lucas foi emprestado ao Sporting, mas não chamou a atenção a ponto de ser contratado em definitivo pelo clube português. No total, disputou 23 partidas, sendo titular em 20 delas.

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No retorno ao Flamengo durante a Copa do Mundo, Rayan treinou com o time principal, mas não recebeu oportunidades. Por isso, tanto o clube quanto o estafe do atleta buscavam um novo empréstimo. O Athletic chegou a enviar uma oferta neste modelo, mas o estafe do jogador optou pela proposta de compra em definitivo do Alverca, clube da cidade onde o Rubro-Negro fez a pré-temporada em Portugal.

Rayan Lucas com a camisa do Alverca
Rayan Lucas com a camisa do Alverca (Foto: Divulgação/Alverca)

Visto como uma promessa do clube desde os tempos de base, Rayan chegou ao Flamengo em 2016 e passou por todas as categorias de formação, do Sub-11 ao Sub-20, até chegar à equipe profissional. Ele é um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu, em 2019, que matou dez jovens atletas.

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Ligação entre Flamengo e Alverca

Flamengo e Alverca também têm algumas conexões fora de campo. A principal delas é Vini Jr, ex-Garoto do Ninho, que adquiriu o clube português em dezembro do ano passado, ao lado de um grupo de investidores brasileiros e espanhóis.

Outro elo é José Boto, atual diretor de futebol do Flamengo, que trabalhou por três anos no Alverca, entre as funções de treinador da equipe Sub-14 e analista de adversários do time principal.

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