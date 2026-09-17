Flamengo supera R$ 40 milhões em premiação na Libertadores após vaga na semifinal
Rubro-Negro eliminou o Independiente del Valle e garantiu a vaga
O Flamengo garantiu nesta quinta-feira (17) a classificação para a semifinal da Libertadores ao eliminar o Independiente del Valle, no Maracanã. Além de avançar na busca pelo pentacampeonato continental, o Rubro-Negro também aumentou o valor recebido em premiações na competição.
Com a vaga entre os quatro melhores do torneio, o Flamengo acumula R$ 41,3 milhões em premiações na Libertadores deste ano. O valor considera as bonificações recebidas desde a fase de grupos até a classificação para a semifinal.
Quanto o Flamengo recebeu na Libertadores
- Fase de grupos: R$ 5,15 milhões
- Vitórias na fase de grupos: R$ 8,75 milhões
- Classificação para as oitavas de final: R$ 6,4 milhões
- Classificação para as quartas de final: R$ 9 milhões
- Classificação para a semifinal: R$ 12 milhões
Total: R$ 41,3 milhões
A classificação para a semifinal acrescentou aproximadamente R$ 12 milhões aos cofres do Flamengo. Antes da partida contra o Independiente del Valle, o clube já havia acumulado R$ 29,3 milhões em premiações na competição.
Flamengo encara o Estudiantes na próxima fase da Libertadores
O Flamengo agora terá pela frente o Estudiantes, da Argentina, na semifinal. A equipe argentina garantiu a classificação ao eliminar o Corinthians nas quartas de final.
A Conmebol ainda prevê novas premiações para as fases seguintes da Libertadores. Dessa forma, o valor recebido pelo Flamengo poderá aumentar caso o time avance novamente na competição.
Confira as premiações para quem avançar para a final
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36 milhões)
- Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129 milhões)
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