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Flamengo supera R$ 40 milhões em premiação na Libertadores após vaga na semifinal

Rubro-Negro eliminou o Independiente del Valle e garantiu a vaga

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 23:28
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Bruno Henrique perdeu um gol cara a cara em Flamengo x Del Valle
Flamengo avançou à semifinal da Libertadores (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O Flamengo garantiu nesta quinta-feira (17) a classificação para a semifinal da Libertadores ao eliminar o Independiente del Valle, no Maracanã. Além de avançar na busca pelo pentacampeonato continental, o Rubro-Negro também aumentou o valor recebido em premiações na competição.

Com a vaga entre os quatro melhores do torneio, o Flamengo acumula R$ 41,3 milhões em premiações na Libertadores deste ano. O valor considera as bonificações recebidas desde a fase de grupos até a classificação para a semifinal.

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Quanto o Flamengo recebeu na Libertadores

  • Fase de grupos: R$ 5,15 milhões
  • Vitórias na fase de grupos: R$ 8,75 milhões
  • Classificação para as oitavas de final: R$ 6,4 milhões
  • Classificação para as quartas de final: R$ 9 milhões
  • Classificação para a semifinal: R$ 12 milhões

Total: R$ 41,3 milhões

A classificação para a semifinal acrescentou aproximadamente R$ 12 milhões aos cofres do Flamengo. Antes da partida contra o Independiente del Valle, o clube já havia acumulado R$ 29,3 milhões em premiações na competição.

Flamengo encara o Estudiantes na próxima fase da Libertadores

O Flamengo agora terá pela frente o Estudiantes, da Argentina, na semifinal. A equipe argentina garantiu a classificação ao eliminar o Corinthians nas quartas de final.

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A Conmebol ainda prevê novas premiações para as fases seguintes da Libertadores. Dessa forma, o valor recebido pelo Flamengo poderá aumentar caso o time avance novamente na competição.

Confira as premiações para quem avançar para a final

  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36 milhões)
  • Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129 milhões)

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