Possível pênalti em Estudiantes x Flamengo gera revolta: 'Assalto'
Equipes empataram sem gols nesta quinta-feira (15)
Estudiantes e Flamengo empataram sem gols nesta quinta-feira (15), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.
📲Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Aos 15 minutos da segunda etapa, Samuel Lino cai dentro da área após toque do defensor argentino, no entanto, a jogada segue e o árbitro não vai ao VAR rever o lance. A decisão não agradou aos torcedores.
Veja o lance:
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Veja a repercussão:
Como foi Estudiantes x Flamengo?
Primeiro tempo: desempenho abaixo do Flamengo e arbitragem muito aquém
Flamengo muito abaixo na primeira etapa em La Plata. A equipe rubro-negra não conseguiu criar, com Bruno Henrique sendo pouquíssimo acionado. Na parte defensiva, o jogo aéreo foi o calcanhar de Aquiles. O time brasileiro perdeu praticamente todas as disputas pelo alto, levando perigo ao gol de Rossi. Aliás, foram 12 finalizações do Estudiantes contra apenas duas do Flamengo.
O destaque negativo fica para o árbitro Juan Gabriel Benítez. O paraguaio segurou o cartão amarelo no bolso durante grande parte do primeiro tempo, em um jogo pegado, com entradas fortes. Paquetá, inclusive, chegou a ter o short puxado, e nada.
Segundo tempo: Flamengo segue abaixo, mas segura empate
O cenário não mudou no segundo tempo. O Flamengo seguiu com dificuldades para criar, e a estratégia de utilizar Bruno Henrique no lugar de Pedro não deu certo, assim como as tentativas pelas beiradas com Samuel Lino e Carrascal. No campo defensivo rubro-negro, o Estudiantes continuou levando perigo ao gol de Rossi. A melhor chance veio aos 33 minutos, quando Alex Sandro tirou a bola que estava a caminho da rede.
O jogo esquentou ainda mais, e o time brasileiro chegou a flertar com uma expulsão após uma cotovelada de Paquetá em Piovi. No fim, o retrato da partida foi de um Flamengo abaixo do esperado, que suportou a pressão do adversário e segurou o empate.
Fora de Campo
Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empateHá 21 minutos
Fora de Campo
Lucas Paquetá vira assunto em Estudiantes x Flamengo: 'Displicente'Há 32 minutos
Fora de Campo
Jornalista da ESPN detona arbitragem de Estudiantes e Flamengo: 'Vergonha'Há 1 hora
Vasco
Fundador da 777, ex-dono da SAF do Vasco se declara culpado de fraude milionáriaHá 2 horas
Futebol Internacional
Evanilson chama atenção em vitória do Bournemouth: 'Noite histórica'Há 3 horas
Fora de Campo
Antony tem casa assaltada durante Betis x Porto pela Champions LeagueHá 11 horas
Mais LANCE!