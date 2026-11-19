Após um início muito abaixo do esperado pelo Cruzeiro no Brasileirão, o técnico Tite também vive um momento conturbado no comando do Botafogo. Pela competição, o comandante tem aproveitamento pior que o de 19 equipes.

Adenor foi contratado pelo Glorioso em setembro de 2026 e, a três rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, luta contra o rebaixamento, apesar de viver uma situação mais tranquila do que outras equipes, com 1,4% de risco de queda.

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Pelo Botafogo, Tite venceu duas partidas e perdeu cinco jogos. Anteriormente, pelo Cruzeiro, disputou seis partidas, com três empates e três derrotas.

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No geral, soma 13 jogos no Brasileirão, com apenas duas vitórias, três empates e oito derrotas, com um aproveitamento geral de 23,1%.

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Atualmente, o Botafogo está na 12ª posição do Brasileirão, com 42 pontos, quatro a mais que o Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento. Porém, o Colorado joga nesta quinta-feira.

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Tite buscou soluções ao lado de seus auxiliares durante a derrota do Botafogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Tite lamenta que Botafogo brigue contra o rebaxamento

Técnico do Botafogo, Tite lamentou muito a goleada sofrida para o Corinthians, na noite desta quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Brasileirão. Na visão do comandante, há muita margem para melhora em seu trabalho, e a realidade de luta contra o rebaixamento é dura.

Diretor do Botafogo reforça confiança em melhora na reta final do Brasileirão: 'A gente vai brigar'

— Hoje, a equipe esteve abaixo em termos físicos e táticos. Mudou formações e não conseguiu engrenar. O padrão individual de alguns atletas esteve abaixo do normal. Quando pega uma equipe em uma boa noite e com jogadores inspirados, acaba fazendo um placar dilatado. Não estou satisfeito, sei da importância, do torcedor e do respeito ao clube. Tem que ter a coragem de responder. Hoje, o objetivo do Botafogo é permanecer na Série A. É a realidade. Não tem meias palavras. É isso que estamos buscando, a primeira meta — disse Tite, em entrevista coletiva.