Na última quarta-feira (18), o técnico Artur Jorge conquistou sua sétima virada no comando do Cruzeiro na vitória por 2 a 1 contra o Palmeiras. Com o treinador português, a equipe passou a ser mais resiliente em momentos de adversidade.

Em seu quarto jogo no comando da Raposa, Artur Jorge conquistou sua primeira virada na vitória por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada. Posteriormente, repetiu o placar contra o Bahia na 15ª rodada e na 24ª contra o Flamengo.

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Na 28ª rodada, venceu o Vitória por 3 a 1, fora de casa. Na 31º, bateu o Grêmio por 4 a 2 em Porto Alegre. Recentemente, virou para cima do Bahia por 3 a 2, e venceu o Palmeiras por 2 a 1.

Além disso, com Artur Jorge, o Cruzeiro não sofreu nenhuma virada no Campeonato Brasileiro. Com Tite, a Raposa levou uma virada contra o Coritiba dentro de casa, contra o Mirassol fora, deixou escapar uma vitória contra o Corinthians, e levou uma virada do Vasco em jogo que terminou empatado.

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Viradas do Cruzeiro com Artur Jorge no Brasileirão (Foto: Arte Lance!; Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Cruzeiro x Palmeiras

O Cruzeiro venceu o Palmeiras de virada na noite desta quarta-feira (18), no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ramón Sosa abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo. Matheus Pereira, em cobrança de falta, e Khellven, contra, marcaram os gols da virada da Raposa.

Matheus Pereira disputa bola (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, o Cruzeiro fica mais próximo de garantir uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. Já o Palmeiras vê o Flamengo abrir cinco pontos de vantagem na liderança e fica mais distante da disputa pelo título brasileiro.

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Após a partida, o treinador Artur Jorge avaliou que os mineiros foram superiores durante os 90 minutos da partida contra o Verdão.

– Falar sobre o jogo é poder dizer que estou satisfeito com a vitória, pela entrega dos jogadores. Com o que foi o cumprimento do plano para hoje termos o desempenho que tivemos. Jogadores cumpriram com o que treinamos durante a semana. Para vencer equipes como o Palmeiras, que está em duas finais, só se consegue quando se iguala na competitividade. Voltamos a ser competitivos, contra uma equipe que é muito boa, tem muita qualidade – disse Artur Jorge após a vitória do Cruzeiro.

– Hoje fomos capazes de sermos melhores por 90 minutos. Sofremos um gol no momento em que estávamos organizados cinco para dois em uma saída de bola, em uma transição. Sabemos que é uma equipe que busca as costas. Mas a equipe teve a personalidade que precisava. Teve paciência e tranquilidade para manter a estabilidade, foco, ambição e a qualidade. De decidir no primeiro gol, mas no coletivo. todos os jogadores tiveram um nível alto para aquilo que era o jogo de hoje. Só assim conseguimos ganhar dessas equipes – comentou.