Imprensa portuguesa destaca influência de Jorge Jesus no sucesso de técnicos lusos no Brasil
Com título de Leonardo Jardim pelo Flamengo, treinadores lusos chegam a cinco conquistas nacionais em oito temporadas; Abel Ferreira e Artur Jorge também aparecem na lista
A conquista do Campeonato Brasileiro por Leonardo Jardim, com o Flamengo, reforçou a presença dos treinadores portugueses no futebol nacional. Em reportagem publicada neste sábado (21), o portal "Notícias ao Minuto", de Portugal, destacou a influência de Jorge Jesus na chegada de outros profissionais do país ao Brasil e relembrou os títulos conquistados por compatriotas desde 2019.
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Segundo o veículo, Jorge Jesus foi responsável por abrir caminho para os treinadores portugueses no país. O trabalho à frente do Flamengo em 2019 marcou essa aproximação. Naquela temporada, o técnico conquistou o Campeonato Brasileiro, com recorde de pontos no atual formato da competição, e a Libertadores, encerrando um jejum de 38 anos do clube na principal disputa continental.
A passagem de Jesus pelo Rubro-Negro também teve outros títulos. Em 2020, antes de retornar ao Benfica, o treinador venceu o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana.
Abel Ferreira e Artur Jorge mantiveram a sequência
Poucos meses depois da saída de Jorge Jesus, Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, em outubro de 2020. O treinador conquistou a Libertadores logo em sua primeira temporada e voltou a levantar o troféu continental em 2021. No Brasileirão, foi campeão em 2022 e 2023, além de conquistar a Copa do Brasil de 2020 e outros títulos pelo clube paulista.
Em 2024, foi a vez de Artur Jorge colocar seu nome na lista. À frente do Botafogo, o português conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, garantindo ao clube carioca seu primeiro título na competição continental.
Atualmente no Cruzeiro, Artur Jorge segue no futebol brasileiro e aparece na disputa pelas primeiras posições do Brasileirão de 2026.
Leonardo Jardim chega ao grupo de campeões
Com o título pelo Flamengo, Leonardo Jardim se tornou mais um treinador português a conquistar o Campeonato Brasileiro. O técnico superou Abel Ferreira na disputa nacional, com a confirmação da taça após o empate entre as equipes.
Nos últimos oito anos, cinco edições do Brasileirão terminaram com treinadores portugueses no topo. As exceções foram 2020, após a saída de Jorge Jesus do Flamengo, 2021 e 2025.
A presença portuguesa no futebol brasileiro segue em destaque. Abel Ferreira, por sua vez, ainda pode ampliar sua coleção de títulos na temporada: o Palmeiras enfrenta o Estudiantes no próximo sábado (28), na final da Libertadores, em busca do terceiro título continental do treinador.
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