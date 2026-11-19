Na última quarta-feira (18), Artur Jorge e Abel Ferreira se encontraram pela oitava veze em suas carreiras e o comandante do Cruzeiro ampliou sua invencibilidade contra o palestrino.

Nas vezes em que os técnicos se enfrentaram, o atual treinador da Raposa venceu cinco vezes e empatou três. No futebol brasileiro, Artur Jorge venceu todos os jogos dentro de casa.

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O primeiro duelo entre Artur Jorge e Abel Ferreira aconteceu em 2012, quando o Braga venceu o Sporting por 3 a 1 no Campeonato Português de Juniores.

Pelo Botafogo, Artur Jorge venceu os dois jogos no Rio de Janeiro e empatou os dois no Allianz Parque. Neste ano, antes da vitória no Mineirão, empatou em 1 a 1 na Arena Barueri.

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Confira retrospecto de Artur Jorge contra Abel Ferreira

18/11/2026: Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras (Mineirão) – Brasileirão

16/05/2026: Palmeiras 1 x 1 Cruzeiro (Arena Barueri) – Brasileirão

26/11/2024: Palmeiras 1×3 Botafogo (Allianz Parque) – Brasileirão

21/8/2024: Palmeiras 2×2 Botafogo (Allianz Parque) – Libertadores

14/8/2024: Botafogo 2×1 Palmeiras (Nilton Santos) – Libertadores

17/7/2024: Botafogo 1×0 Palmeiras (Nilton Santos) – Brasileirão

25/4/2012: Sporting 1×1 Braga (Aurélio Pereira) – Campeonato Português de Juniores

3/3/2012: Braga 3×1 Sporting (Municipal 1º de Maio) – Campeonato Português de Juniores

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Cruzeiro x Palmeiras

O Cruzeiro venceu o Palmeiras de virada na noite desta quarta-feira (18), no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ramón Sosa abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo. Matheus Pereira, em cobrança de falta, e Khellven, contra, marcaram os gols da virada da Raposa.

Matheus Pereira disputa bola (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, o Cruzeiro fica mais próximo de garantir uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. Já o Palmeiras vê o Flamengo abrir cinco pontos de vantagem na liderança e fica mais distante da disputa pelo título brasileiro.

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Após a partida, o treinador Artur Jorge avaliou que os mineiros foram superiores durante os 90 minutos da partida contra o Verdão.

– Falar sobre o jogo é poder dizer que estou satisfeito com a vitória, pela entrega dos jogadores. Com o que foi o cumprimento do plano para hoje termos o desempenho que tivemos. Jogadores cumpriram com o que treinamos durante a semana. Para vencer equipes como o Palmeiras, que está em duas finais, só se consegue quando se iguala na competitividade. Voltamos a ser competitivos, contra uma equipe que é muito boa, tem muita qualidade – disse Artur Jorge após a vitória do Cruzeiro.

– Hoje fomos capazes de sermos melhores por 90 minutos. Sofremos um gol no momento em que estávamos organizados cinco para dois em uma saída de bola, em uma transição. Sabemos que é uma equipe que busca as costas. Mas a equipe teve a personalidade que precisava. Teve paciência e tranquilidade para manter a estabilidade, foco, ambição e a qualidade. De decidir no primeiro gol, mas no coletivo. todos os jogadores tiveram um nível alto para aquilo que era o jogo de hoje. Só assim conseguimos ganhar dessas equipes – comentou.