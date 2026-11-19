Análise: Cruzeiro cauteloso bate Palmeiras com marca de Artur Jorge
Raposa garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores
Na noite da última quarta-feira (18), o Cruzeiro soube jogar contra a segunda melhor equipe do Campeonato Brasileiro e venceu o Palmeiras por 2 a 1 no Mineirão. Um dos principais fatores para o resultado positivo foi a cautela da equipe para a atacar.
Diferente de outras partidas, o time comandado por Artur Jorge não subiu pressão com seis jogadores na saída de bola alviverde e também atacou com muita parcimônia. Com isso, apesar de não ser tão agressivo no ataque, conseguiu a maior parte dos contra-ataques paulistas.
A Raposa finalizou seis vezes na primeira etapa, o dobro de vezes do rival. O que evidencia o que foi o primeiro tempo é a estatística de xG, com 0,22 do lado celeste e 0,08 do alviverde. Os primeiros 45 minutos não foram criativos, mas o Cruzeiro foi melhor, exigindo duas defesas de Carlos Miguel.
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Na segunda etapa, logo no primeiro minuto o Palmeiras conseguiu fazer um gol de contra-ataque na saída de bola celeste. Mesmo assim, a Raposa manteve o ritmo e seguiu com mais posse de bola. Nesse cenário, a bola parada, que foi pesadelo em certas ocasiões, salvou a Raposa. Matheus Pereira fez golaço de falta e, instantes depois, Sosa fez gol contra em cobrança de escanteio de William.
Na reta final, o Cruzeiro soube lidar com a pressão do Palmeiras em busca da virada. Foram quatro finalizações nos últimos dez minutos da partida. Ainda assim, Otávio terminou o jogo com duas defesas, metade das quatro de Carlos Miguel.
Fator chave para virada do Cruzeiro
Além de toda resiliência da equipe durante o jogo, Matheus Pereira destacou, em resposta à pergunta do Lance!, a capacidade de decisão da equipe nas bolas paradas.
– O objetivo era conquistar os três pontos. Sabíamos que o Palmeiras se defendia muito bem. Sabíamos da dificuldade que era. Jogos assim, não tem muita mobilidade. Controlamos o primeiro tempo todo, faltou só o gol. No segundo tempo tivemos um pouco de azar, sofremos o gol no primeiro minuto – analisou Matheus Pereira.
– Mas o time manteve a postura, soube jogar com o resultado contra. Em jogos assim, quando não temos chances, a bola parada define o jogo. Hoje definiu, nosso time está de parabéns. Fomos eficientes na bola parada e o time está de parabéns – prosseguiu o camisa 10.
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