Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações
Chapecoense x Cruzeiro: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
A bola volta a rolar no Brasileirão 2026. A Chapecoense recebe o Cruzeiro neste sábado (21), às 21h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rebaixada para a Série B, a equipe catarinense entra em campo para cumprir tabela e tentar encerrar a sequência de quatro derrotas consecutivas. Do outro lado, a Raposa já garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027 e ocupa a terceira colocação, com 63 pontos. O confronto terá transmissão ao vivo do Premiere. Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
A Chapecoense vive um momento difícil na reta final do Brasileirão. Rebaixada para a Série B, a equipe vem de quatro derrotas consecutivas, sendo a mais recente para o Remo, por 1 a 0, em Belém, na última quarta-feira (18). Com o planejamento da próxima temporada já em andamento, o time comandado por Vinícius Bergantin busca encerrar a sequência negativa diante de sua torcida.
Para o confronto, o treinador terá o desfalque do meia Giovanni Augusto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o trio formado por Yago Felipe, Bruno Pacheco e Heitor, poupado da viagem para enfrentar o Remo, deve retornar à equipe titular.
O Cruzeiro, por sua vez, chega mais tranquilo após garantir a classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2027. A equipe mineira venceu o Palmeiras por 3 a 2, no Mineirão, na última quarta-feira (18), e confirmou matematicamente a presença no G-4. Com 63 pontos, a Raposa ocupa a terceira colocação e não pode mais ser alcançada pelo Athletico-PR, quinto colocado, que soma 54 pontos.
Para a partida em Chapecó, o técnico Artur Jorge terá duas ausências confirmadas por suspensão: o meia Gerson e o atacante Kaio Jorge. Em contrapartida, Arroyo e Wesley retornam após defenderem as seleções de Equador e Brasil na Data Fifa. O lateral-direito Kauã Moraes também volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.
Ficha técnica
CHAPECOENSE X CRUZEIRO
- 🏆 Competição: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026
- 📆 Data e horário: sábado, 21 de novembro de 2026, às 21h (de Brasília)
- 📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
- 📺 Transmissão: Premiere
Prováveis escalações
Chapecoense (Técnico: Vinícius Bergantin): Gabriel Werner; Heitor, Kauan, Eduardo Doma, David e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe, Max (Robert) e Borrero; Túlio Eduardo.
Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge): Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Zé Lucas, Lucas Romero, Marquinhos e Matheus Pereira; Arroyo e Villarreal (Wesley).
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