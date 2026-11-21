A bola volta a rolar no Brasileirão 2026. A Chapecoense recebe o Cruzeiro neste sábado (21), às 21h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rebaixada para a Série B, a equipe catarinense entra em campo para cumprir tabela e tentar encerrar a sequência de quatro derrotas consecutivas. Do outro lado, a Raposa já garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027 e ocupa a terceira colocação, com 63 pontos. O confronto terá transmissão ao vivo do Premiere. Clique para assistir no Premiere com Prime Video!

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Ficha do jogo CHA CRU Campeonato Brasileirão Série A 2026 Data e Hora 21/11/2026, 21:00 Local Arena Condá - Chapecó, Santa Catarina Árbitro Onde assistir Não definido

Como chegam as equipes

A Chapecoense vive um momento difícil na reta final do Brasileirão. Rebaixada para a Série B, a equipe vem de quatro derrotas consecutivas, sendo a mais recente para o Remo, por 1 a 0, em Belém, na última quarta-feira (18). Com o planejamento da próxima temporada já em andamento, o time comandado por Vinícius Bergantin busca encerrar a sequência negativa diante de sua torcida.

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Para o confronto, o treinador terá o desfalque do meia Giovanni Augusto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o trio formado por Yago Felipe, Bruno Pacheco e Heitor, poupado da viagem para enfrentar o Remo, deve retornar à equipe titular.

O Cruzeiro, por sua vez, chega mais tranquilo após garantir a classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2027. A equipe mineira venceu o Palmeiras por 3 a 2, no Mineirão, na última quarta-feira (18), e confirmou matematicamente a presença no G-4. Com 63 pontos, a Raposa ocupa a terceira colocação e não pode mais ser alcançada pelo Athletico-PR, quinto colocado, que soma 54 pontos.

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Para a partida em Chapecó, o técnico Artur Jorge terá duas ausências confirmadas por suspensão: o meia Gerson e o atacante Kaio Jorge. Em contrapartida, Arroyo e Wesley retornam após defenderem as seleções de Equador e Brasil na Data Fifa. O lateral-direito Kauã Moraes também volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.

Ficha técnica

CHAPECOENSE X CRUZEIRO

🏆 Competição: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026

📆 Data e horário: sábado, 21 de novembro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

📺 Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

Chapecoense (Técnico: Vinícius Bergantin): Gabriel Werner; Heitor, Kauan, Eduardo Doma, David e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe, Max (Robert) e Borrero; Túlio Eduardo.

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Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge): Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Zé Lucas, Lucas Romero, Marquinhos e Matheus Pereira; Arroyo e Villarreal (Wesley).

Equipes se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

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