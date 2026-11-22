A residência do atacante João Costa, do Cruzeiro, foi invadida e furtada na tarde de sábado (21), na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O suspeito levou joias, dinheiro e um relógio Rolex. O jogador estava em Santa Catarina com a delegação celeste para a partida contra a Chapecoense.

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O crime foi percebido pelo atleta por meio das câmeras de segurança do imóvel. Ao identificar a presença do invasor, João Costa acionou o responsável pela vigilância da rua, que foi até a casa para verificar a situação.

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Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito entrou na residência às 13h17, depois de escalar o muro de um imóvel vizinho. Ele permaneceu no local por aproximadamente 15 minutos e deixou a casa às 13h32.

Polícia investiga como suspeito entrou na residência

De acordo com a Polícia Militar, não foram encontrados sinais de arrombamento nas fechaduras. Uma das hipóteses é que o criminoso tenha utilizado uma porta destrancada na área gourmet ou uma janela aberta na cozinha.

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O registro policial aponta que o suspeito foi diretamente aos locais onde estavam guardados os objetos de valor, sem revirar os demais cômodos. A Polícia Civil realizou perícia na residência, e as imagens das câmeras foram entregues às autoridades.

Até o momento, o suspeito não foi identificado. A quantidade exata de itens levados e o valor do prejuízo também não foram divulgados.

João Costa se manifesta após invasão

Após a partida contra a Chapecoense, João Costa publicou um relato nas redes sociais. O atacante confirmou o furto e destacou que ninguém ficou ferido.

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João Costa usou as redes sociais para se manifestar após invasão Foto: Reprodução

— Hoje, enquanto estou em viagem com a equipe, entraram na minha casa e levaram joias, itens pessoais e etc. Graças a Deus, nada além disso.

O jogador chegou a Belo Horizonte no meio deste ano, quando foi anunciado pelo Cruzeiro.