Com as diversas sondagens do mercado europeu, é possível que o Cruzeiro perca alguns jogadores importantes na próxima janela de transferências. Segundo Paulinho, o clube sabe que podem aparecer propostas concretas pelos destaques da Raposa.

– Nós temos que ser transparentes e sinceros com todos. Pode ser que apareça alguma proposta, e a gente tenha que fazer a venda. O Cruzeiro, hoje, tem que ter uma saúde financeira muito boa e muito equilibrada. E é assim que nós vamos trabalhar – disse o dirigente em entrevista à Globo.

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– Enquanto você não recebe nada de concreto, de oficial, não tem o que falar. São atletas que vêm atuando com boa performance há um bom tempo. E, o futebol, nós sabemos como é, a qualquer momento pode aparecer uma proposta – afirma Paulinho.

No entanto, o dirigente ressalta que não significa que o clube necessariamente vá negociar jogadores, mas que deverá haver avaliações sobre os casos.

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– Não significa que o Cruzeiro vai ou não vender. Tem que ser avaliado, pensado, entendendo as vontades. O que eu penso é que tem que ser construído dessa forma. Não chegou nada oficial para nenhum atleta desse. Então, não tem como eu te pontuar alguma coisa em relação a isso – afirma.

– Não vamos dar um passo maior que a perna. As coisas têm que ser equilibradas, bem encaminhadas, porque o futebol é a longo prazo – afirma.

– Nós temos, claro, um perfil de atleta que vamos precisar e que seja pontual. O que eu acredito é que um dirigente tem que ser muito bem alinhado com todos os departamentos, principalmente com o treinador, para que qualquer movimento seja de acordo com o modelo de jogo que o treinador faça – avalia Paulinho.