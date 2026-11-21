Veja gols em Chapecoense x Cruzeiro: Matheus Pereira abre o placar
Equipes se enfrentam neste sábado (21)
Chapecoense e Cruzeiro estão se enfrentando neste sábado (21), na Arena Condá, em Chapecó, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, a Raposa abre o placar com Matheus Pereira, no início do segundo tempo.
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Veja os gols:
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Rebaixada para a Série B, a equipe catarinense entra em campo para cumprir tabela e tentar encerrar a sequência de quatro derrotas consecutivas. Do outro lado, a Raposa já garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores de 2027 e ocupa a terceira colocação, com 63 pontos.
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